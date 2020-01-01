Вакарчук не нашел слов, чтоб прокомментировать решение Рады о его мандате
Политик и музыкант не смог прокомментировать решение.
Народный депутат Украины от фракции “Голос“ Святослав Вакарчук прокомментировал решение парламента, который отклонил его просьбу о сложении депутатских полномочий.
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Вакарчук пообщался с журналистом Украинских новостей.
Отмечается, что политик и музыкант заявил, что у него нет слов по поводу отказа парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.
У меня нет комментариев по этому поводу, - процитировала пресс-служба Вакарчука.
Напомним, нардепы не смогли отобрать мандат у Вакарчука. Попытка сложить полномочия в ВР лидера группы “Океан Эльзы” не увенчалась успехом.
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