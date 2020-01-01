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Вакарчук не нашел слов, чтоб прокомментировать решение Рады о его мандате

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Политик и музыкант не смог прокомментировать решение.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
УНИАН

Народный депутат Украины от фракции “Голос“ Святослав Вакарчук прокомментировал решение парламента, который отклонил его просьбу о сложении депутатских полномочий.

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Вакарчук пообщался с журналистом Украинских новостей.

Отмечается, что политик и музыкант заявил, что у него нет слов по поводу отказа парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.

У меня нет комментариев по этому поводу, - процитировала пресс-служба Вакарчука.

Напомним, нардепы не смогли отобрать мандат у Вакарчука. Попытка сложить полномочия в ВР лидера группы “Океан Эльзы” не увенчалась успехом.

 

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Теги: Вакарчук, мандат, депутаты, Рада
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