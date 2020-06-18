Авто Богдана нашли припаркованным поперек дороги

На фото видно, что Tesla бывшего главы ОП почти полностью перекрыла полосу движения, при этом самого Богдана поблизости невидно.

Автомобиль Tesla экс-главы офиса президента Андрея Богдана сфотографировали припаркованным посреди дороги в Киеве. Фото опубликованы в группе ОстановиЛося в Facebook в четверг, 18 июня.

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Машина перекрыла полосу и усложнило другим водителям проезд.

“Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!“, - сказано в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Богдана “портила власть“. Глава государства рассказал, что планировал назначить Андрея Богдана генеральным прокурором, однако вынужден был расстаться.

Затем Богдан ответил Зеленскому о влиянии власти. Экс-глава ОП заявил, что Зеленский власть “превратил в посмешище“.

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