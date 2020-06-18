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Авто Богдана нашли припаркованным поперек дороги

Комментариев: 2
На фото видно, что Tesla бывшего главы ОП почти полностью перекрыла полосу движения, при этом самого Богдана поблизости невидно.
Авто Богдана нашли припаркованным поперек дороги
Авто Богдана нашли припаркованным поперек дороги
facebook.com/zupynylosia

Автомобиль Tesla экс-главы офиса президента Андрея Богдана сфотографировали припаркованным посреди дороги в Киеве. Фото опубликованы в группе ОстановиЛося в Facebook в четверг, 18 июня.

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Машина перекрыла полосу и усложнило другим водителям проезд.

“Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!“, - сказано в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Богдана “портила власть“. Глава государства рассказал, что планировал назначить Андрея Богдана генеральным прокурором, однако вынужден был расстаться.

Затем Богдан ответил Зеленскому о влиянии власти. Экс-глава ОП заявил, что Зеленский власть “превратил в посмешище“.

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Теги: автомобили, машины, парковка, машина, автомобиль, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    18.06.2020, 17:28
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
а колёса проткунуть, или гвоздём пройтись?
zadneprohodchik    18.06.2020, 17:08
Оценка:  +3
zadneprohodchik
олень тупоголовый
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