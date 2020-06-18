Авто Богдана нашли припаркованным поперек дороги
Автомобиль Tesla экс-главы офиса президента Андрея Богдана сфотографировали припаркованным посреди дороги в Киеве. Фото опубликованы в группе ОстановиЛося в Facebook в четверг, 18 июня.
Читай также: “История обиженного неудачника”: В ОП ответили на выпады Богдана в адрес ЗЕ
Машина перекрыла полосу и усложнило другим водителям проезд.
“Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!“, - сказано в публикации.
Ранее Зеленский заявил, что Богдана “портила власть“. Глава государства рассказал, что планировал назначить Андрея Богдана генеральным прокурором, однако вынужден был расстаться.
Затем Богдан ответил Зеленскому о влиянии власти. Экс-глава ОП заявил, что Зеленский власть “превратил в посмешище“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram