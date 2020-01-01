Украину снова атакует непогода: Синоптики обнародовали свежий прогноз

Известно, какой будет погода 19 июня.

В пятницу, 19 июня, в Украине снова будут дожди и грозы. Между тем, на улице будет достаточно жарко.

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Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На западе страны 19 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +27 градусов. Ночью также будет тепло - до +15 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. Между тем, на протяжении дня вероятны грозы обильные осадки. На улице +28…+31, а ночью - до +19.

Южным регионам будет жарко, но облачно. Синоптики обещают даже грозы. Температура воздуха от +25…+30 градусов. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +27…+30 градусов, а ночью - до +19 градусов. Вероятны грозы.

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +27…+30 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +19 градусов.

В Киеве 19 июня воздух прогреется до +30 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +19 градусов.

Напомним, в Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов. Сразу две туристические группы пришлось выручать спасателям и местным жителям.

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