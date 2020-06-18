Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко сообщил, что против него открыли дело из-за Томоса

Комментариев: 11
ПО словам Порошенко, дело открыто за "разжигание межрелигиозной розни".
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Петр Порошенко/Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы открыли против него уголовное дело из-за “разжигания религиозной розни“, потому что Украина получила Томос. Об этом он рассказал на митинге возле здания Печерского райсуда.

Читай также: В Европарламенте сделали заявление о преследовании Порошенко

“Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю - за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины“, - сказал он.

Сегодня Печерский суд избирает меру пресечения пятому президенту Украины. Его подозревают в незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Читай также: У Порошенко заявили о незаконной слежке

Представители стороны обвинения заявили, что для Порошенко будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог в 10 миллионов. 



Напомним, у Петра Порошенко умер отец.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    18.06.2020, 17:23
Оценка:  -2
colavova
там ещё можно за незаконное признание украинского языка государственным открыть пару дел)))
СумноЗаУкраїну    18.06.2020, 17:12
Оценка:  -24
СумноЗаУкраїну
Лыган Педя знатно обосрался.Согнал своих"шестёрок"проплаче ных,набухался"для храбрости"и продолжает в своих пьяных мечтах,надеяться о реванше...Алкоголики-такие потешные существа!)))))))))))))))
Брюква_и_Клюква    18.06.2020, 17:14
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ты хорошо знаком с симптомами алкоголизма, как истинный мокша
Carelessangel    18.06.2020, 17:11
Оценка:  -2
Carelessangel
название статьи не о чем,так надо
у ап рашиенка начался понос от тормоза
Брюква_и_Клюква    18.06.2020, 17:16
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ты опять сюда пришел, дебил тамбовский? Только такой мудак как ты может в 8 словах сделать 5 ошибок
гуляка_редкий    18.06.2020, 17:01
Оценка:  -1
гуляка_редкий
обосра у зенарика)))
Pулевой    18.06.2020, 16:53
Оценка:  -21
Pулевой
Тебя,мразь свинорылая,давно пора свиньям скормить за все твои злодеяния против народа.Но пока при власти находятся клоуны-импотенты,этого никогда не произойдёт.Но тебе и так недолго осталось.
Брюква_и_Клюква    18.06.2020, 16:57
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
ты точно резидент Украины? Тогда лови сладкий подарочек от НЕлоха в виде реформы тарифов на газ. Теперь ты будешь платить за электричество и горячую воду вдвое больше. Они сделали тебя вместе, уебище зеленое.
гуляка_редкий    18.06.2020, 17:00
Оценка:  +1
гуляка_редкий
щенки зенаркомана обосрались в очередной раз)))))))))))))
гуляка_редкий    18.06.2020, 17:01
Оценка:  +1
гуляка_редкий
идинакуй в паРашу)))
Жеральд    18.06.2020, 16:51
Оценка:  +2
Жеральд
будет восстание.зелю сметут
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь