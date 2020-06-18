Порошенко сообщил, что против него открыли дело из-за Томоса

ПО словам Порошенко, дело открыто за "разжигание межрелигиозной розни".

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы открыли против него уголовное дело из-за “разжигания религиозной розни“, потому что Украина получила Томос. Об этом он рассказал на митинге возле здания Печерского райсуда.

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“Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю - за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины“, - сказал он.



Сегодня Печерский суд избирает меру пресечения пятому президенту Украины. Его подозревают в незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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Представители стороны обвинения заявили, что для Порошенко будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог в 10 миллионов.





Напомним, у Петра Порошенко умер отец.

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