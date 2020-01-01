Мужчина предлагал взятку за возвращение конфискованной машины и закрытие дела против него.

На Волыни "черный лесоруб" пытался выкупить в полиции свое авто

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На Волыни "черный лесоруб" пытался выкупить в полиции свое авто

На Волыни правоохранители задержали мужчину за подкуп должностного лица полиции. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что в отношении 25-летнего жителя Львовской области сотрудники Гороховского отдела полиции начали уголовное производство за незаконную вырубку леса. При этом автомобиль мужчины с древесиной изъяли.

Вскоре фигурант обратился к заместителю начальника-начальника следственного отделения Гороховского ОП с предложением: 1500 долларов США “вознаграждения“ за закрытие материалов производства и возвращения транспортного средства.

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Полицейский доложил о попытке подкупа работникам Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. В служебном кабинете полицейского оперативники УДВБ задержали мужчину при передаче денег.

Сейчас готовится вручения ему подозрения по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. За подкуп должностного лица фигуранту грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, в Киеве погорел на взятке родственник чиновника КГГА. Правоохранители задержали взяточника во время получения второго “транша“ – 10-ти тысячи долларов.

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