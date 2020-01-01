Винницкий митрополит заразился коронавирусом

Инфекцию обнаружили случайно при плановом обследовании.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к поместной Православной церкви Украины, заразился коронавирусом. Как сообщает сайт Винницко-Барской епархии, инфекцию у владыки обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

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Митрополит Симеон проходит курс лечения под надзором винницких врачей. Лица, которые контактировали с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.

Епархия призывает жителей Винницкой области и Украинцы в целом быть осторожными и соблюдать требования карантина, а также молиться за Симеона.

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Для справки. Митрополит Симеон – один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины. Ему 57 лет.

Напомним, тернопольский митрополит УПЦ МП заразился коронавирусом. Митрополит Сергий находится на лечении в Александровской больнице в Киеве. Заражение также подтвердили у почаевского духовенства.

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