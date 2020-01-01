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Суд по делу Порошенко: Прокуратура уже не требует ареста экс-президента

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Заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко перенесли на 1 июля.
Пятый президент Петр Порошенко
Пятый президент Петр Порошенко
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Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк принял решение перенести на 1 июля избрание меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. 

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Судья принял решение перенести заседание после из-за организационных вопросов после того, как сторона обвинения выдвинула ходатайство об избрании для Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Ранее представители прокуратуры заявляли, что будут ходатайствовать об аресте экс-президента с правом внесения залога в 10 миллионов. 

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Прокуратура просит применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Заседание по делу Петра Порошенко назначено на 14.00 1 июля.


Напомним, Петр Порошенко заявил, что на него возбудили уголовное дело из-за Томоса.

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Теги: Порошенко, суд, мера пресечения, Семочко
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