Суд по делу Порошенко: Прокуратура уже не требует ареста экс-президента

Заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко перенесли на 1 июля.

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк принял решение перенести на 1 июля избрание меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

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Судья принял решение перенести заседание после из-за организационных вопросов после того, как сторона обвинения выдвинула ходатайство об избрании для Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Ранее представители прокуратуры заявляли, что будут ходатайствовать об аресте экс-президента с правом внесения залога в 10 миллионов.

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Прокуратура просит применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.



"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.



Заседание по делу Петра Порошенко назначено на 14.00 1 июля.





Напомним, Петр Порошенко заявил, что на него возбудили уголовное дело из-за Томоса.

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