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"Был, есть и будет", - Кернес о проспекте Жукова в Харькове

Комментариев: 5
Мэр Харькова намерен продолжить борьбу за проспект Жукова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Пресс-служба горсовета

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что несмотря на решение суда в городе останется проспект Жукова. Мэра процитировал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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“Проспект Жукова в Харькове был, есть и будет“, - передал Сидоренко слова Кернеса.

18 июня Харьковский окружной админсуд удовлетворил иск партии “ВО “Свобода“, требовавшей признать противоправным и отменить решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова. 

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Суд принял решение отменить постановление мэрии, при этом посчитав его противоправным и недействительным. Согласно решению суда, проспекту должны вернуть название в честь диссидента Петра Григоренко.

При этом представители города заявили, что намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

Напомним, в Харькове бюст Жукова обливали красной краской два дня подряд.

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Комментариев (5)
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Woodbrother    18.06.2020, 18:30
Оценка:  -1
Woodbrother
Хрен тебе , а не на московский мясник.
ВосставшийИзБана    18.06.2020, 18:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А может уже хватит евреям указывать нам, как нам жить в нашей стране? Мы же не указываем, как им жить в Израиле.
Woodbrother    18.06.2020, 18:31
Оценка:  -1
Woodbrother
Надо начать указывать. Они там наших советов давно ждут.
Carelessangel    18.06.2020, 18:28
Оценка:  -2
Carelessangel
иди ты на х у й с па ра ше нка
гуляка_редкий    18.06.2020, 18:12
Оценка:  0
гуляка_редкий
этого сучего пса замочат в подворотне ногами вместе с портновым медведчуком и остальным рюзьге миром)))
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