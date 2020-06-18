"Был, есть и будет", - Кернес о проспекте Жукова в Харькове

Мэр Харькова намерен продолжить борьбу за проспект Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что несмотря на решение суда в городе останется проспект Жукова. Мэра процитировал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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“Проспект Жукова в Харькове был, есть и будет“, - передал Сидоренко слова Кернеса.



18 июня Харьковский окружной админсуд удовлетворил иск партии “ВО “Свобода“, требовавшей признать противоправным и отменить решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.

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Суд принял решение отменить постановление мэрии, при этом посчитав его противоправным и недействительным. Согласно решению суда, проспекту должны вернуть название в честь диссидента Петра Григоренко.



При этом представители города заявили, что намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

Напомним, в Харькове бюст Жукова обливали красной краской два дня подряд.

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