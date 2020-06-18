В Болграде люди штурмом взяли РГА после решения ужесточить карантин

Чиновники приняли решения ввести более жесткий крантин, что сильно не понравилось местным жителям.

В Одесской области местные жители захватили здание Болградской районной государственной администрации после того, как чиновники решили ужесточить карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемической ситуации в районе.

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Так, по информации пресс-службы Болградской РГА, с четверга, 18 июня, в районе усилены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС райадминистрации. На фоне постоянного ежедневного роста заболеваемости (зарегистрирован 91 случай) и наличия смертельного исхода, местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайными ситуациям квалифицировала обстановку в районе как чрезвычайную ситуацию.

Поэтому с сегодняшнего дня и до особого распоряжения в районе запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном внутрирайонном сообщении. В частности, пассажирские перевозки на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Исключение — перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до пяти без учета детей в возрасте до 14 лет, или с большим числом пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

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Кроме того, с 22 июня и до особого распоряжения запрещается функционирование продовольственных и непродовольственных рынков в районе, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок), торгово-развлекательных центров и т. д.

Как пишут “Факты“, такое решение чиновников вызвало бурное негодование местных жителей. Они пришли к зданию райадминистрации и потребовали встречи с ее главой Андреем Кучмиевым. Не дождавшись того, чтобы кто-нибудь к ним вышел, протестующие прорвались через охрану в здании и блокировали кабинеты чиновников, в том числе кабинет главы района, требуя встречи с ним.

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На место прибыли полицейские, которые оттеснили недовольных людей и заняли позицию у входа в кабинет главы РГА. Впрочем, собравшиеся тоже пока не собираются покидать здание.

Сообщается, что пока ситуация остается относительно спокойной, потерпевших и задержанных нет.