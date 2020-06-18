"ЛНР" разблокировала работу КПВВ в Станице

Украинская сторона открыла пункты пропуска на Донбассе еще 10 июня. В "ДНР" до сих пор никого не впускают и не выпускают.

КПВВ в Станице Луганской заработал facebook.com/pressjfo.news

Корреспондент