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"ЛНР" разблокировала работу КПВВ в Станице

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Украинская сторона открыла пункты пропуска на Донбассе еще 10 июня. В "ДНР" до сих пор никого не впускают и не выпускают.
КПВВ в Станице Луганской заработал
КПВВ в Станице Луганской заработал
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Самопровозглашенная "ЛНР" с четверга, 18 июня, снимает запрет на передвежение через пункт пропуска Станица Луганска, сообщила представитель Луганска на переговорах в Минске Ольга Кобцева, пишет РИА Новости.
 

"Выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины – свободный. Пункт пропуска будет работать с 7.00 до 19.00", - сообщила она.

 
Напомним, пункты пропуска на Донбассе возобновили работу 10 июня, но сепаратисты их ткрывать отказались. 
 
В "ЛНР" лишь раз сделали исключение 13 июня, пропустив несколько десятков человек, которые направлялись на пробное ВНО, которое так и не состоялось.
 

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Теги: донбасс, карантин, Луганская область, ЛНР, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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