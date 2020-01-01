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Януковича опять вызывают в ГБР

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Экс-президента Януковича ждут в ГБР на следующей неделе.
Экс-президент Виктор Янукович
Экс-президент Виктор Янукович
wikipedia.org

23 июня экс-президента Виктора Януковича  снова вызывают на допрос 23 июня  Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"В связи с неявкой 30 апреля и 13 мая повторно вызывается Виктор Янукович на 11:00 23 июня к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР Алексея Береста для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве", - отметили в ведомстве.

Дело по которому вызывают на допрос беглого бывшего президент открыто в отношении экс-главу Генштаба ВСУ Владимир Заманы, подозреваемого в госизмене.

Напомним, стало известно, когда заканчивается срок убежища Януковича в РФ

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