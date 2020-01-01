Баррикады в Киеве, Порошенко и Карпаты: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 18 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как Петр Порошенко побывал в суде, а под Печерским судом установили баррикады.
Ведущий Игорь Новинчук снялся в купальнике, а Кайли Дженнер "забыла надеть юбку" в новой фотосессии.
В Одесской области ливень разрушил дом, а в Карпатах зацвели растения из Красной книги.
Модель с заболеванием кожи снялась в прозрачном купальнике, а трансгендер продает фото ради нового тела.
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