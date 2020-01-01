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Баррикады в Киеве, Порошенко и Карпаты: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 июня 2020 года.
Модель Винни Харлоу с заболеванием кожи снялась в прозрачном купальнике
Модель Винни Харлоу с заболеванием кожи снялась в прозрачном купальнике
Instagram/winnieharlow
Cмотрите фотогалерею Баррикады в Киеве, Порошенко и Карпаты: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 18 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как Петр Порошенко побывал в суде, а под Печерским судом установили баррикады.
 
Ведущий Игорь Новинчук снялся в купальнике, а Кайли Дженнер "забыла надеть юбку" в новой фотосессии.
 
В Одесской области ливень разрушил дом, а в Карпатах зацвели растения из Красной книги.
 
Модель с заболеванием кожи снялась в прозрачном купальнике, а трансгендер продает фото ради нового тела.
 
 

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Теги: фото, Порошенко, ливень, трансгендер, баррикады, фото дня, Илон Маск
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Источник: Корреспондент.net

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