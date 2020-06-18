Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому под Офис президента

Комментариев: 7
Группа поддержки экс-президента прошла колонной по центру Киева от здания Печерского суда.
Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому под Офис президента
© pravda.com.ua
Фото 1/12
Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому под Офис президента
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Сторонники народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко пришли под здание Офиса президента. Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на своего корреспондента на месте события.

Читай также: Порошенко сообщил, что против него открыли дело из-за Томоса

Отмечается, что многочисленная группа сторонников Порошенко изначально митинговала под зданием Печерского суда Киева, где пятому президенту должны были избирать меру пресечения.

После того, как стало известно о решении судьи перенести рассмотрение вопроса на другую дату, люди отправились на улицу Банковую к Офису президента.

Читай также: В посольстве США сделали важное заявление по делу против Порошенко

Как сообщает издание, протестующих оказалось достаточно много, чтобы они смогли заполнить почти весь двор перед президентской резиденцией.

Люди стоят с плакатами “Стоп реванш“ и скандируют лозунги “Слуга выходи! Народ пришел“.

По информации Censor.net, перед участниками митинга выступили депутаты партии “Европейская солидарность“ Андрей Парубий, София Федына и Михаил Забродский. Они утверждали, что Зеленский уничтожает все, что создал Порошенко. И требовали от властей прекратить политические репрессии пятого президента.

В конце митинга его участники зажгли файеры и исполнили гимн Украины.

О каких-либо инцидентах не сообщается.

Напомним, ранее сегодня судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля. При этом прокуратура отказалась от планов арестовать экс-президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, Офис президента, митинг, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Shaab    18.06.2020, 20:32
Оценка:  -1
Shaab
...зеленському терміново звезли додаткову вантажівку памперсів.
Путин-Xyйло    18.06.2020, 20:31
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Моника Зе!лински в это время сдавала мочу в бункере
Брюква_и_Клюква    18.06.2020, 20:16
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Волотька обосрался онлайн. Теперь вместо залога - личное поручительство. А 1 июля вместе Петрухи закроют БЕНЕдиктову
chytan    18.06.2020, 19:59
Оценка:  +1
chytan
Зелю - геть !!!
ЗлийЗохан    18.06.2020, 19:23
Оценка:  -30
ЗлийЗохан
Что, это и всё проплаченное стадо?Что-то вечносиний Потрох совсем скупым стал,что проплатил только лишь небольшое стадо...Видимо похороны папса ему дорого обходятся,ну там хранение трупа в частном МОРГе,гроб блатной,козырные поминки,соответственно море бухла...
Woodbrother    18.06.2020, 19:49
Оценка:  +3
Woodbrother
Дурик из на тамбова. Какое тебе дело до Украины ?
Woodbrother    18.06.2020, 19:21
Оценка:  +4
Woodbrother
Опять велосипедному клоуну памперсы меняли.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь