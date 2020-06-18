Группа поддержки экс-президента прошла колонной по центру Киева от здания Печерского суда.

Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому под Офис президента

На весь экран Свернуть

Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому под Офис президента

Сторонники народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко пришли под здание Офиса президента. Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на своего корреспондента на месте события.

Читай также: Порошенко сообщил, что против него открыли дело из-за Томоса

Отмечается, что многочисленная группа сторонников Порошенко изначально митинговала под зданием Печерского суда Киева, где пятому президенту должны были избирать меру пресечения.

После того, как стало известно о решении судьи перенести рассмотрение вопроса на другую дату, люди отправились на улицу Банковую к Офису президента.

Читай также: В посольстве США сделали важное заявление по делу против Порошенко

Как сообщает издание, протестующих оказалось достаточно много, чтобы они смогли заполнить почти весь двор перед президентской резиденцией.

Люди стоят с плакатами “Стоп реванш“ и скандируют лозунги “Слуга выходи! Народ пришел“.

По информации Censor.net, перед участниками митинга выступили депутаты партии “Европейская солидарность“ Андрей Парубий, София Федына и Михаил Забродский. Они утверждали, что Зеленский уничтожает все, что создал Порошенко. И требовали от властей прекратить политические репрессии пятого президента.

В конце митинга его участники зажгли файеры и исполнили гимн Украины.

О каких-либо инцидентах не сообщается.

Напомним, ранее сегодня судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля. При этом прокуратура отказалась от планов арестовать экс-президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.