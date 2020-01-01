Кабмин без гарантии. Как Рада прокатила министров

Народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров, не предоставив, таким образом, правительству иммунитет от увольнения на год.

Кабинет Министров Дениса Шмыгаля проработал уже более 100 дней, а утвержденной программы правительства нет до сих пор.

Первую версию программы деятельности Кабмина в парламенте назвали “рефератом”. Она состояла всего из нескольких страниц и была забракована всеми комитетами Рады.

Министры провели работу над ошибками, написали программу на более 80 страниц, президент Владимир Зеленский лично призвал нардепов поддержать правительство, но снова провал.

Корреспондент.net разбирался в проблемах Кабмина.

Монобольшинство – все?

Еще утром в четверг, 18 июня, глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия уверял, что программа правительства будет одобрена. Но в зале парламента что-то пошло не так.

За документ проголосовало 207 народных депутатов из 226 необходимых. Слуги народа дали всего 170 голосов, вновь породив разговоры об отсутствии монобольшинства в парламенте. Отставку правительства нельзя инициировать в течение года после того, как Верховная Рада поддержит его программу, но Кабмину Шмыгаля парламент такой иммунитет не предоставил.

Часть “слуг” решила оставить правительство без иммунитета, чтобы сохранять над Кабмином жесткий парламентский контроль, объясняет депутат от Слуги народа Татьяна Цыба.

Хотя в нынешних украинских политических реалиях иммунитет от увольнения – достаточно условная вещь. У Кабмина Алексея Гончарука такой иммунитет был, но он ему не особо помог.

“Кто-то в комитетах не согласовал программу, поскольку не все из их предложений были учтены. Были другие претензии — у части депутатов относительно не конкретности программы. Лозунги — это хорошо, но где цифры”, — объясняет Цыба позицию своих коллег по фракции.

Депутат также считает, что часть коллег не голосовали, чтобы иметь механизм увольнения министра МВД: “Кто-то не голосовал конкретно, чтобы оставить возможность отставки Авакова”.

Что делать правительству?

Денис Шмыгаль говорит, что Кабмин все равно будет работать по презентованной программе, несмотря на то, что Рада ее не приняла.

Премьер отметил, что программа правительства не была поддержана из-за того, что у депутатов были опасения, что в таком случае будет невозможно провести в правительстве кадровые изменения.

“Оснований для отставки правительства я не вижу”, — отметил Шмыгаль.

Но у оппозиции совсем другое мнение. Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, обратил внимание на то, что за 100 дней работы Кабмин смог только представить план своей работы, хотя часто правительства за этот термин уже отчитываются. Он призвал всех, "кто называет себя оппозицией", поучаствовать в сборе подписей для отставки Шмыгаля и его команды. В Европейской солидарности говорят, что всего собрали уже более 80 подписей за отставку Кабмина.

Чего ждать дальше

Политолог Владимир Фесенко считает, что в вопросе программы правительства совпало сразу несколько факторов. По его словам, оппозиционные фракции не хотят брать на себя ответственность за это Кабмин. К тому же они заинтересованы в досрочных парламентских выборах и смысла давать иммунитет нынешнему правительству у них нет.

"По другим депутатам есть скорее мотив оставить это правительство в подвешенном состоянии. Так на него легче давить. Но самая главная проблема — не было достаточного количества голосов во фракции Слуга народа. Там много критиков этого правительства. По самым разным причинам. Есть недовольство, как это правительство работает с парламентом. Другой важный момент — есть восприятие этого правительства как временного. И часть депутатов СН убеждены, что оно будет работать еще несколько месяцев. Может, до конца года. Зачем усложнять себе жизнь и давать ему иммунитет? Совпадение этих факторов в итоге обусловили такое голосование. И дело не в содержании программы, а именно в политических мотивах", — резюмирует политолог.

Наконец, политолог Виктор Таран прямо называет правительство Шмыгаля — громоотводом для президента Владимира Зеленского перед местными выборами. "Осенью его с треском отправят в отставку, "повесив" всех собак. И поверьте — это поднимет рейтинги Зеленского перед выборами", — пишет он.

Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.