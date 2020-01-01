На Одессчине чиновники Минобороны присваивали госсредства - СБУ

Деньги предназначались для строительства военных городков. Во время осмотра всего двух казарм силовики зафиксировали невыполнение работ на сумму более 11 млн грн.

СБУ заявили о коррупции в Минобороны в Одесской области ssu.gov.ua

В Одесской области чиновники Минобороны присваивали миллионы бюджетных средств, предназначенных для строительства военных городков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 18 июня.

Организовали сделку чиновники Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны по сговору с аффилированными коммерческими структурами. Чиновники подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки. Тем не менее, они перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали.

Сотрудники СБУ провели аудит строительства двух казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в поселке Черноморское. Только в ходе осмотра двух казарм были выявлены факты невыполнения работ на сумму более 11 млн гривен.

Также силовики провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании Минобороны, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Были изъяты доказательства, в частности документация, подтверждающие сделку с бюджетными средствами.

Теперь организатору коррупционной схемы, директору строительной компании, а также двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявлено о подозрениях. Им инкриминируют совершение преступлений в составе организованной группы, предусмотренных статьями о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также о служебном подлоге.

Напомним, что ранее в Киеве погорел на взятке родственник чиновника КГГА. Правоохранители задержали взяточника во время получения второго "транша" - 10-ти тысячи долларов.

Также сообщалось, что чиновники Укрзализныци накупили некачественных запчастей на сто миллионов. Закупленные запчасти не соответствовали характеристикам и были с явными признаками предыдущего использования.

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