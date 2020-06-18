Полицейские на массовых акциях будут пронумерованы – Геращенко

В МВД обещают, что ни один полицейский, охраняющий правопорядок, не останется не идентифицированным.

МВД сделало замечание руководству Национальной гвардии за отсутствие индивидуальных знаков различия у нацгвардейцев, привлеченных для охраны правопорядка во время массовых акций. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на заместителя главы ведомства Антона Геращенко.

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“Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно“, - заявил Геращенко.

Замечание руководству Нацгвардии былло сделано после событий возле одного из столичных судов, где избиралась мера пресечения активисту Сергею Стерненко. Тогда участвовавшие во время охраны общественного порядка военнослужащие Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские не имели жетонов.

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В то же время Антон Геращенко отметил, что иногда массовые мероприятия перерастают в стычки из-за провокаций. Так, при обеспечении охраны общественного порядка на полицейских также иногда нападают и срывают жетоны.

Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, с плевками в лицо, чтобы был определенный баланс, - заявил он.

Напомним, во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко у здания суда произошли стычки между полицией и активистами. После этого некоторые копы были отстранены от службы.

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