Рада поддержала индексацию размера алиментов

Соответствующий законопроект приняли за основу. Проект закона предполагает проведение индексации каждый год.

В Украине введут индексацию размера алиментов. Соответствующий законопроект за основу поддержали 246 нардепов на заседании Верховной Рады в четверг, 18 июня.

Проект закона предлагает внести изменения в статью 71 закона Об исполнительном производстве. Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Тем не менее, все это время у нормы нет было механизма реализации.

"Отсутствие механизма реализации в законе Об исполнительном производстве приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке", - пояснили в парламенте.

Напомним, что ранее Рада запретила банкротить юрлиц-должников в период карантина. Теперь дела о банкротстве не будут открывать во время карантина и на протяжении 90 дней со дня его отмены.

Также сообщалось, что Рада отклонила доработанную программу Кабмина. Две недели назад депутаты отправили на доработку программу деятельности Кабинета министров. Но и новый документ был отклонен.

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