ГБР расследует действия Порошенко при создании ПЦУ – СМИ

Расследование было начато по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц.

Государственное бюро расследований действительно расследует уголовное дело о разжигании межнациональной розни, о котором заявил экс-президент Петр Порошенко на митинге возле Печерского райсуда Киева. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", – говорится в сообщении.

Указано, что следствие по этому делу сейчас продолжается.

Ранее в четверг Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело – за разжигание межрелигиозной вражды при создании поместной Православной церкви Украины.

При этом 18 июня Петра Порошенко вызвали по делу о назначении замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко, о чем ранее ему вручили подозрение. По заявлению ГПУ, Порошенко в 2018 году надавил на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божка, чтобы тот выполнил преступный приказ и превысил полномочия при назначении Семочко.

Официальным языком подозрение выглядит так: "По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)".

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