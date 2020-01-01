Миллиарды на бензобаке. Как формируют цены на АЗС

Любой автовладелец, если спросить его мнение о цене топлива в Украине, скажет: «Слишком дорого!» Хотя сравнение цен на горючее в нашей стране и у соседей в Евросоюзе показывает, что это утверждение не совсем справедливо.

В Европе топливо на 20-50% дороже. За счет более высоких налогов. А в США намного дешевле, чем в Украине, — за счет низких на него налогов, пишет Павел Харламов в №8-10 Журнала Корреспондент. Так и живем.

К началу июня литр бензина А-95 и дизтоплива в Украине стоил около 20 грн. В Болгарии стоимость литра бензина А-95 в пересчете на украинскую валюту составляла 24 грн, дизтоплива — 27 грн, в Польше — 26 грн/литр за оба вида топлива, в Словакии — 32 грн/литр и 30 грн/литр, а в Венгрии — 28 грн/литр и 29,5 грн/литр соответственно.

Но цена бензина и дизеля не берется с потолка. На нее влияют многие факторы, от которых зависит, сколько в итоге мы заплатим, приехав заправиться на АЗС.

ПОКУПАЕМ ВТРИДОРОГА

Не секрет, что стоимость топлива в Украине сильно зависит от валютного курса. Действительно, если проследить за ценами на АЗС, то можно заметить: когда гривна укрепляется, бензин и ДТ немножко дешевеют, а когда курс национальной валюты по отношению к доллару падает — наоборот, цены на горючее растут.

Как так происходит? Потому что топливо в Украине в основном импортное. Доля импорта, по разным оценкам, достигает (в зависимости от типа горючего) 90%. А стоимость любой продукции, завезенной из-за рубежа, привязана к валютному курсу. Куда курс — туда и цена. То же самое касается и нефтепродуктов, которые изготавливаются в Украине из импортного сырья.

Кроме того, стоимость нефти, из которой производят горючее, тоже нестабильна. И если черное золото на мировом рынке дорожает, то, соответственно, растут в цене бензин и дизель, которые являются продуктами нефтепереработки. Да, нефть в розничной цене топлива занимает лишь около 30%, даже меньше доли налогов, но это все равно очень существенно.

Но на АЗС колебания курса гривны и стоимости нефти видны не сразу. Как правило, цена горючего меняется где-то недели через две после встрясок на глобальном рынке топлива или на валютном рынке Украины. Отчасти это связано с тем, что нефтетрейдеры делают закупки впрок, поэтому они все время торгуют из запасов, приобретенных по «старым» ценам.

Годовая потребность в нефтепродуктах в Украине составляет около 10,5 млн тонн. Из них почти 9 млн тонн — это импорт. То есть собственные добыча и переработка дают всего 1,5 млн тонн в год. Добычей нефти занимаются в основном НАК Нафтогаз України и ее дочерние структуры — в частности, входящая Укрнафта, которая почти наполовину принадлежит бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Впрочем, низкий объем нефтедобычи можно списать на то, что в Украине нет такого объема залежей нефти, как в других странах. По данным Госгеонедр, отечественные запасы нефти составляют лишь около 110 млн тонн. Например, запасы черного золота в Венесуэле — порядка 41 млрд тонн, а в Ираке — 20 млрд тонн. Впечатляет разница? Но Италия и ФРГ, Испания и Франция, Чехия и Австрия совсем не добывают нефть. И ничего, от дефицита бензина не страдают. Дело, на самом деле, в наличии перерабатывающих мощностей и возможности импортировать нефть от наиболее выгодных поставщиков.

Корреспондент Стеллы украинских заправок

ХОТЕЛИ БЫ САМИ, ДА НЕЧЕГО

Да, одно дело купить готовое топливо, и совсем другое — произвести его самостоятельно. Так ведь точно будет дешевле! Разве что отчасти — дешевле логистика. Важнее другое: уровень технологий — от этого зависят себестоимость и безвредность для окружающей среды. Но проблема в том, что из шести нефтеперерабатывающих предприятий в Украине функционируют только два — Кременчугский НПЗ и небольшой Шебелинский ГПЗ. Херсонский НПЗ не работает с 2005 года. Его остановили на модернизацию, но так и не запустили. Надворнянский НПЗ не функционирует с 2011 года, Дрогобычский НПЗ — с 2012 года. Они перерабатывали только нефть украинской добычи, поэтому сырья для них постоянно не хватало. Лисичанский НПЗ остановился в 2012 году из-за перманентной убыточности, а Одесский НПЗ не работает с 2014 года. Причина та же: нерентабельность.

В итоге Кременчугский НПЗ перерабатывает почти всю нефть, которую добывает Нафтогаз. По данным Центра экономического восстановления и консалтинговой группы А-95, Кременчугский НПЗ за 2019 год произвел 627 тыс. тонн бензинов и 649 тыс. тонн дизтоплива. Но, напомним, это всего лишь десятая часть того, что потребляет Украина за год.

Есть еще Шебелинский газоперерабатывающий завод, который принадлежит компании Укргаздобыча (она также входит в состав Нафтогаза). Это крупнейшее в Украине предприятие по добыче природного газа и газового конденсата. Объем топлива, который производит Шебелинский ГПЗ, совсем невелик. За 2019 год он произвел 149 тыс. тонн бензина и 88 тыс. тонн дизеля.

К слову, до 2010 года Украина производила нефтепродуктов больше, чем импортировала. В 2010 году объем производства нефтепродуктов составил 8,7 млн тонн, а импорт нефтепродуктов — 2 млн тонн. Уже в 2015 году украинские НПЗ переработали всего 2,5 млн тонн нефти, в то время как импорт нефтепродуктов достиг почти 8 млн тонн.

ПРОЖОРЛИВЫЕ НАЛОГИ

В розничной цене топлива его закупочная стоимость по импорту занимает около 50%. То есть на входе литр горючего стоит где-то 10 грн. Но все остальное в цене — это не заработок АЗС. Под 40% «съедают» налоги. Акцизный сбор и НДС. Раньше еще в цену входил акцизный налог с розничной продажи подакцизных товаров, но с 2017 года его отменили.

Таким образом, каждый автомобилист отдает в государственный бюджет около 8 грн налогов с литра бензина и почти 7 грн налогов с каждого литра дизтоплива. И величина этой суммы мало зависит от нефтяных котировок. Например, акциз устанавливают не пропорционально цене, а в евро за тысячу литров. Ну и правительство имеет привычку регулярно его повышать.

Что важно, акциз — величина непостоянная еще и по причине курса гривны к евро. Так как акцизный сбор номинирован в евро. Ставка акциза для бензинов в 2020 году составляет 213,5 евро/1.000 л, для дизтоплива — 139,5 евро/1.000 л. Поэтому, когда курс падает, цена растет в гривнах не только из-за импортного происхождения нефти и нефтепродуктов, но еще и по причине валютной составляющей в налогах. НДС «наворачивается» — само собой. И на него приходится одна шестая розничной цены, как ни крути.

3-4% в цене топлива — это транспортировка и затраты АЗС, на оплату коммунальных услуг, на зарплату сотрудников, на охрану и т. д. Все остальное — порядка 10% — заработок трейдеров. То есть при нынешних ценах заправки получают с каждого литра бензина и солярки около 2 грн. Много это или мало — вопрос дискуссионный. Но даже если убрать из цены эту маржу, топливо все равно не будет стоить копейки.

Но это в ситуации, когда на рынке равновесие. Если возникает дефицит, заработок трейдеров взлетает в разы. И мы тогда удивляемся: как же так, курс стабилен, нефть дешевеет, а бензин — нет? К сожалению, дефицит на рынке горючки возникает в Украине достаточно часто и далеко не всегда по объективным причинам. Проблема в том, что узки каналы снабжения. И на эти каналы всякий раз кто-то хочет усесться.

ПОКУПАЕМ У СОСЕДЕЙ

Топливо в Украину попадает по железной дороге, по морю и его ввозят автотранспортом (бензовозами). Основные поставщики — это Беларусь, Российская Федерация и Литва. По данным Центра Разумкова, из Беларуси поступает 38% топлива (оно преимущественно из российской нефти), из России — около 35% и из Литвы — чуть более 15%.

По подсчетам консалтинговой группы А-95, в первом квартале 2020 года бензин отечественного производства занимал почти 50% внутреннего рынка, остальные 50% поставок были из Беларуси. Правда, в апреле Украина впервые с 2016 года возобновила импорт российского бензина. Топливо ввозилось из РФ по железной дороге.

С дизелем все несколько сложнее. Доля украинского ДТ в январе-марте 2020 года достигла почти 14%, российское топливо заняло 41% рынка и 32% поставок обеспечили Беларусь (из российского сырья) и Литва. То, что осталось, перекрыл импорт через морские порты. Через них поступает дизель из Болгарии, Израиля, Индии, Италии, Туркменистана и Турции.

Хотя доля морских поставок сравнительно невелика. За 2019 год ТОП-10 крупнейших импортеров ввезли в Украину через порты всего лишь 640 тыс. тонн ДТ. Притом что страна за год потребляет в 10 раз больше этого вида горючего.

Кроме того, вплоть до октября 2019 года 40% поставок дизтоплива обеспечивал нефтепровод ПрикарпатЗападтранс, который качал солярку из России. Но с 1 августа 2019 года Украина ввела пошлину на российское дизтопливо, которое поступает в страну по трубопроводам. Сначала размер пошлины был 3,75%, потом вырос до 4%. В итоге поставки по нефтепроводу ПрикарпатЗападтранс практически сошли на нет.

Нефть в чистом виде Украина почти не импортирует. Поставки редкие и небольших объемов. В июле 2019 года в Одесский порт приплыл танкер с партией сланцевой нефти из США объемом 75 тыс. тонн. А в мае 2020 года в этот же порт пришла еще одна партия американской нефти, на этот раз марки WTI. Периодически Украина принимает танкеры с нефтью, которая затем отправляется на переработку в Беларусь. То есть украинские порты играют роль перевалочных пунктов для белорусских НПЗ.

С ПАНИКОЙ СПРАВИЛИСЬ. НО НАДОЛГО ЛИ?

На мировом нефтяном рынке неспокойно. Из-за пандемии спрос резко сократился и образовался переизбыток нефти. Многие нефтетрейдеры в марте-апреле даже фрахтовали морские суда — танкеры, чтобы временно хранить сырье. В итоге в конце апреля произошел исторический обвал: котировки нефти марки Brent ушли ниже отметки $20/барр. Только в мае нефть начала постепенно дорожать и к началу июня выросла в цене до $39/барр.

Одна из причин роста стоимости черного золота — сокращение добычи в крупнейших странах — поставщиках нефти, которые входят в ОПЕК+. Членами этой организации является около двух десятков государств, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Ливия, Россия и Азербайджан.

Чтобы не допустить крах нефтяного рынка, еще в начале апреля страны — члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае-июне 2020 года на 10 млн барр. в сутки, с июля по декабрь — на 8 млн барр. в сутки, с января 2021 по апрель 2022 года — на 6 млн барр. в сутки. Такое искусственное ограничение добычи позволяет сдержать падение цен на нефть и повлиять на динамику нефтяных котировок.

Вдобавок Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что во всем мире в 2020 году произойдет сокращение объемов потребления нефти. В среднем на 8,6 млн барр./сутки, что, по данным МЭА, является самым большим падением в истории. Причина все та же — глобальная эпидемия, которая привела к замедлению экономической активности на планете и к сокращению спроса на энергоресурсы.

Кризис ударит и по добыче сланцевой нефти в США. В 2018 году 28 американских нефтедобывающих компаний стали банкротами, в 2019 году число банкротств возросло до 42. А действующие предприятия сократят в 2020 году инвестиции в сланцевую добычу на 45%. Нефтяники объясняют: при такой низкой стоимости нефти сланцевый бизнес попросту не имеет смысла. Правда, нужно учесть, что в США добычей сланцевой нефти, помимо огромных корпораций, занимаются представители небольшого бизнеса. Они легко как прекращают работы, так и возобновляют. И нынешний рост котировок к 40 оживит многих из них.

Тем не менее аналитики и эксперты уверяют, что ценовых рекордов на нефтяном рынке в 2020 году явно не будет — ни вниз, ни вверх. По прогнозам ОПЕК, во втором полугодии стоимость нефти не превысит $40/барр. Это означает, что и в Украине цены на топлива существенно не вырастут и вряд ли превысят 22-23 грн/литр. Конечно, при условии, что стабильной будет не только цена нефти, но и валютный курс.