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Военные показали уничтожение цели ракетой Нептун

Комментариев: 3
Испытания Нептуна были максимально приближенными к реальному боевому использованию из-за действий военно-морского флота России, утверждают СМИ.

В сети появился видеоролик с испытаний украинского ракетного комплекса Нептун с боевой частью, которые прошли накануне июня в Одесской области. Видео опубликовало издание Defense Express в четверг, 18 июня.

"На видео зафиксировано, как момент старта крылатой ракеты Р-360 со штатным отделением ускорителя, так и детонация головной части ракеты во время попадания в мишень, которая находилась на расстоянии около 80 км от берега", – говорится в сообщении.

Утверждается, что эти испытания Нептуна были максимально приближенными к реальному боевому использованию из-за действий военно-морского флота России.

"К границе закрытого во время стрельб сектора акватории подошли корабли Черноморского флота РФ, которые пытались средствами радиоэлектронной борьбы подавить управление и наведение крылатой ракеты", – пишет издание.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее были раскрыты основные характеристики ракетного комплекса Нептун, который будет предназначен для уничтожения вражеских кораблей. В частности, дальность полета этой крылатой ракеты – от 7 до 280 км.

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Теги: Россия, Украина, ракета, Черное море, видео, ракеты, запуск ракеты, видео youtube, Нептун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Kostos    18.06.2020, 21:22
Оценка:  +3
Kostos
Ниправильная рокета Да, Рог?
ptt_fever    18.06.2020, 21:30
Оценка:  -23
ptt_fever
Все не правильно , все остатки былого могущества -Разработана Луч (конструкторское бюро) на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР
ptt_fever    18.06.2020, 21:32
Оценка:  -23
ptt_fever
Имели техдокументацию
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