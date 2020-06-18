В Украине сократилось население - Госстат

По состоянию на начало мая в Украине проживали менее 42 миллионов украинцев - за четыре месяца 2020 года население сократилось почти на 100 тысяч человек.

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2020 года составляет меньше 42 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата в четверг, 18 июня.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2020 года составила 41806,2 тыс. человек. В течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных”, - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Украине снизилась смертность. Статистическое ведомство пока не заметило рост смерности в Украине из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в Кабмине оценили численность населения ОРДЛО. До начала конфликта на Донбассе проживало около семи миллионов человек. Сейчас - около 1,6 миллиона, считают в Кабмине.

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