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В Украине сократилось население - Госстат

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По состоянию на начало мая в Украине проживали менее 42 миллионов украинцев - за четыре месяца 2020 года население сократилось почти на 100 тысяч человек.
Население Украины составляет почти 42 млн человек
Население Украины составляет почти 42 млн человек
Корреспондент.net

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2020 года составляет меньше 42 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата в четверг, 18 июня.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2020 года составила 41806,2 тыс. человек. В течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных”, - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Украине снизилась смертность. Статистическое ведомство пока не заметило рост смерности в Украине из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в Кабмине оценили численность населения ОРДЛО. До начала конфликта на Донбассе проживало около семи миллионов человек. Сейчас - около 1,6 миллиона, считают в Кабмине.

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Теги: Украина, население, украинцы, население украины, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    18.06.2020, 22:57
Оценка:  -21
СерыйКыць
Не может быть!Смертность в год составляет порядка 600000 человек.Рождаются же меньше 400000 человек.При этом далеко не все из родившихся доживают до 1 года...Продукты питания-сплошная отрава.Геноцид продолжается последние 6 лет.Но лучше уже не будет.
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