Глава Львовского военного госпиталя скончался от COVID-19

У полковника медицинской службы ВСУ возникли осложнения, вызванные коронавирусом, которые стали причиной летального исхода.

Начальник Военно-медицинского клинического центра западного региона Иван Гайда скончался от коронавируса. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый в Facebook в четверг, 18 июня.

По информации Садового, Гайда умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Пока неизвестно, когда именно руководитель госпиталя подхватил инфекцию.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким", - написал мэр Львова.

Командование Медсил ВСУ подтвердило смерть Гайды, не уточнив ее причину. Мужчина с 2002 года работал на должности заместителя руководителя Центра и возглавил госпиталь в январе 2010 года.

Напомним, что ранее во Львовской области суточный прирост по коронавирусу составил 171 случай. Всего в области с начала эпидемии коронавирус обнаружен у 3398 человек, 107 из них умерли, 661 выздоровел.

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