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В МОЗ обвинили украинцев в "анархии"

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Коронавирус распространяется в Украине стремительными темпами, потому что люди не соблюдают карантин, считает Степанов.
Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина
Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина

Украинцы не выполняют условия карантина, поэтому эпидемия коронавируса в стране продолжает прогрессировать. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 в четверг, 18 июня.

На данный момент МОЗ контролирует и анализирует ситуацию с заболеваемостью по стране. Накануне Кабмин внес изменения в постановление, которое регламентирует карантин. В частности, были определены новые признаки, по которым будут усиливать ограничения при дальнейшем росте больных.

"Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса", - сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что контролировать соблюдение карантина должны Госпотребслужба и Нацполиция, но и самим гражданам "стоит задуматься и посмотреть на цифры".

Напомним, что в Украине два дня подряд антирекорд COVID-19. Вместе с тем число случаев с летальным исходом от COVID-19 уменьшилось с 31 до 23 по сравнению с предыдущими сутками.

Также в МОЗ озвучили сценарии ужесточения карантина. Ограничения могут начать усиливать точечно с 22 июня, а может быть и так, что лето пройдет без карантина.

Минздрав раскрыл данные по смертности от коронавируса

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Теги: Минздрав, украинцы, анархия, карантин, МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    18.06.2020, 23:42
Оценка:  0
Жеральд
Брехня.нет никакого короновируса
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