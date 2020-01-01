В Украине возросло число инфицированных COVID-19 медиков

Это первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника, заявляет Ляшко.

Около шести тысяч украинских медиков инфицированы коронавирусной инфекцией нового типа. Все случаи зафиксированы, в отношении каждого проводится служебное расследование. Об этом в четверг, 18 июня, в программе Право на владу, 1+1, заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, все случаи заражения работников сверы здравоохранения честно фиксируются и будут иметь реакцию.

"Дальше будут оплачены им как профессиональное заболевание, если будет подтвержден факт инфицирования на рабочем месте, или в случае наступления летального случая будет выплачена сумма в размере 1,5 млн грн для семьи", - отметил главный государственный санитарный врач.

Тенденцию к увеличению больных коронавирусом, в том числе среди медиков, Ляшко объяснил смягчением карантина. Так, по его словам, граждане не выполняют установленные ограничения в местах, которым правительство разрешило работать, но с условием соблюдения четких правил.

"Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас рост все же связан с отсутствием жестких карантинных ограничений. Вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей. Первое – это субъекты, которым мы смягчили карантин и разрешили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт - требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост", - подытожил Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коронавирусом в Украине могут болеть 132 тысячи человек. Также, в Украине два дня подряд рекордная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 829 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Украине заразились 34 063 человек, из них умерло 966, а 15 447 - выздоровели.

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