Под Одессой родители держали на цепи 11-летнюю дочь

Советы о методах "воспитания" родителям давала их 41-летняя знакомая. Она же посоветовала посадить ребенка на цепь.

В Одесской области Белгород-Днестровского района полицейские объявили о подозрении супружеской паре и их знакомой, которые посадили на цепь 11-летнюю девочку. Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По словам соседей, 11-летнюю девочку избила мать, потому что она без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые выпивали", - заявили в полиции.

Уточняется, что в полицию поступила информация о том, что ребенка бъют. В ходе следствия стало известно, что мать и отчим не только избивали свою дочь, но и привязывали ее цепью к дивану.

Как отмечают правоохранители, 42-летняя мать и ее 40-летний сожитель послушали советов своей знакомой, которая и предложила им "посадить ребенка на цепь".

Заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко отметил, что уголовное производство переквалифицировано по статье о пытках. Кроме того, мать ребенка обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Следствие продолжается.

Ранее в городе Кременная женщина посадила на цепь 14-летнюю дочь в воспитательных целях. Также, в Луганской области родители держали на цепи 6-летнего сына. Свой поступок они объяснили тем, что мальчик плохо себя вел.

Напомним, что жительница Днепропетровской области держала на цепи взрослого сына. У 36-летнего мужчины была группа инвалидности и его удерживали для получения пенсии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet