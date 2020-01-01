Мангера арестовали без права внесения залога

Меру пресечения Мангеру начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура заявила о затягивании процесса стороной защиты.

Печерский районный суд Киева арестовал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк.Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает издание Грати.

Сообщается, что судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Мангера до 28 июля без права внесения залога. Об безальтернативном аресте Мангера ходатайствовала прокуратура "из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия".

По словам адвоката Мангера Дмитрия Ильченко, защита Мангера собирается подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Те, кто считают, что мы тянули - нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура заставляла Павловского и Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы предоставили. Но суд их просто не принял", отметил адвокат.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее Офис генпрокурора рассказал детали расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, обнародовав схему преступления.

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