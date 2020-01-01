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Мангера арестовали без права внесения залога

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Меру пресечения Мангеру начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура заявила о затягивании процесса стороной защиты.
Суд арестовал подозреваемого Мангера до 28 июля
Суд арестовал подозреваемого Мангера до 28 июля
Стас Юрченко, Ґрати

Печерский районный суд Киева арестовал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк.Об этом, в четверг, 18 июня, сообщает издание Грати.  

Сообщается, что судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Мангера до 28 июля без права внесения залога. Об безальтернативном аресте Мангера ходатайствовала прокуратура "из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия".    

По словам адвоката Мангера Дмитрия Ильченко, защита Мангера собирается подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Те, кто считают, что мы тянули - нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура заставляла Павловского и Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы предоставили. Но суд их просто не принял", отметил адвокат.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее Офис генпрокурора рассказал детали расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, обнародовав схему преступления. 

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Теги: Киев, суд, убийство, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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