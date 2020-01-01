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Мэр Конотопа нашел гранаты в багажнике машины

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По мнению городского головы, оппоненты таким образом пытаются его запугать и скомпрометировать.
 
Мэр Конотопа Артем Семенихин обнаружил в багажнике собственного автомобиля пять гранат. Об этом он сообщил в соцсети вечером в четверг, 18 июня. 
 
 
По словам Семенихина, гранаты находились на месте запасного колеса в упаковке, перемотанной изолентой. При этом все пять боеприпасов были без запалов: одна граната Ф-1 и четыре гранаты РГД-5.
 
При этом автомобиль находился в гараже. Мэр считает данный инцидент провокацией и попыткой запугивания со стороны своих противников. Полиция Сумской области расследует обстоятельства происшествия.
 
Напомним, ранее СБУ предотвратила продажу гранат криминалитету. По предварительным данным, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Своих клиентов он подыскивал через личные связи.
 
Как сообщалось, в Ровно взорвали гранату на территории фирмы. С 2017 года строительная компания в четвертый раз подверглась атакам неизвестных злоумышленников.

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Теги: мэр, полиция, боеприпасы, Сумская область, граната
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Источник: korrespondent.net

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