Мэр Конотопа нашел гранаты в багажнике машины

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По словам Семенихина, гранаты находились на месте запасного колеса в упаковке, перемотанной изолентой. При этом все пять боеприпасов были без запалов: одна граната Ф-1 и четыре гранаты РГД-5.