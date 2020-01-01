Мэр Конотопа нашел гранаты в багажнике машины
По мнению городского головы, оппоненты таким образом пытаются его запугать и скомпрометировать.
Мэр Конотопа Артем Семенихин обнаружил в багажнике собственного автомобиля пять гранат. Об этом он сообщил в соцсети вечером в четверг, 18 июня.
Читай также: "Молчать больше не могу!" - Мэр Конотопа о еще одной смерти от COVID-19
По словам Семенихина, гранаты находились на месте запасного колеса в упаковке, перемотанной изолентой. При этом все пять боеприпасов были без запалов: одна граната Ф-1 и четыре гранаты РГД-5.
При этом автомобиль находился в гараже. Мэр считает данный инцидент провокацией и попыткой запугивания со стороны своих противников. Полиция Сумской области расследует обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее СБУ предотвратила продажу гранат криминалитету. По предварительным данным, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Своих клиентов он подыскивал через личные связи.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.