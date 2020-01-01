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Ситуация в ООС: В оперативном штабе сообщили о потерях

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За минувшие сутки в зоне боевых действий 14 раз нарушили режим тишины.
18 июня в районе проведения спецоперации погиб украинский боец. Иллюстративное фото.
18 июня в районе проведения спецоперации погиб украинский боец. Иллюстративное фото.
Штаб ООС/Фейсбук

В пятницу, 18 июня, формирования боевиков несколько раз открывали огонь по украинским позициям. В результате атаки погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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Вопреки Минским договоренностям, противник применил запрещенное оружие.

Так, недалеко от Авдеевки стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, пулеметов, гранатометов и стрелецкого орудия.

Кроме того, обстрелы проводились в пригороде Марьинки, а в районе Крымского оппонент использовал семь мин из минометов калибра 120 мм.

По данным штаба ООС, 19 июня украинская армия потерь не понесла.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в зоне ООС 17 июня произошло обострение. Погиб один военный, еще двое пострадало.

 

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Теги: ООС, потери, бойцы, погибшие
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