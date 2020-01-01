Безработица, рост числа заболевших COVID и отмена ВНО: Чем украинцам запомнится 18 июня

Подборка важных новостей за прошедший день.

Эпидситуация обострилась

В четверг, 17 июня, в нашей стране было зафиксировано 829 новых случаев заболеваемости COVID-19. Это на 71 случай больше, чем в предыдущие сутки. С начала пандемии в Украине заболело 34 063 человека. 966 пациентов скончалось.

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На карантине без работы

Карантин в Украине ударил по бизнесу и в целом по рынку труда. Так, к 12 июня в стране зарегистрировали 516 тыс. безработных. Это на 76% больше, чем в тот же период минувшего года. В то же время через службу занятости во время эпидемии удалось трудоустроиться 143 тысячам украинцев.

Украинцев стало меньше

В январе-апреле 2020 года в Украине зафиксировали преобладание смертности над рождаемостью. Уже к 1 мая, согласно статистике, в стране проживало 42 млн. граждан. При этом численность всего за пару месяцев сократилась более чем на 96 тыс. чел.

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Приближаемся к ЕС

Президент Владимир Зеленский выступил на видеоконференции лидеров Восточного партнерства. Спикер заявил, что Украина уже сегодня имеет все ресурсы, чтобы претендовать на полноправное членство в ЕС. Он подчеркнул, что Восточное партнерство – возможность странам объединиться в совместном достижении целей. Также президент считает, что Украине это позволит стать ближе к ЕС.

Дело Порошенко рассмотрят в июле

В четверг, 18 июня, состоялось очередное заседание по делу бывшего главы государства Петра Порошенко. В ходе суда было решено перенести на 1 июля рассмотрение ходатайства об избрании экс-президенту меры пресечения. При этом представители прокуратуры выступили за смягчение наказания для Пера Порошенко. Тем временем бывший президент сделал заявление о том, что против него открыли дело из-за Томоса и формирования поместной Православной церкви Украины. Сторонники Порошенко считают, что на их лидера устроили политическую травлю и собирают митинги в его поддержку.

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ВНО можно не сдавать

ВР упразднила обязательную аттестацию учащихся в нынешнем году. Выпускникам школ разрешили сдавать тестирование выборочно по желанию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернигове народного избранника встретили яйцами.

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