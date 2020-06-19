Венедиктова: Против Порошенко закрыли три уголовных производства

Причиной стало отсутствие состава преступления.

Офис генерального прокурора сообщил о закрытии трех уголовных производств, фигурантом которых был пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко.

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Об этом проинформировала генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге, сообщает "Укринформ".

На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия - эти три производства были закрыты при отсутствии состава преступления, - заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, эти дела ранее были внесены в ЕРДР по заявлению юриста Андрея Портнова.

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Кроме того, Венедиктова рассказала, что, в отличие от перечисленных производств, дело о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в котором объявлено подозрение Порошенко, было открыто по заявлению главы этого органа.

Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, расследуется около 20 производств.

Напомним, Государственное бюро расследований действительно расследует уголовное дело о разжигании межнациональной розни, о котором заявил экс-президент Петр Порошенко на митинге возле Печерского райсуда Киева.

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