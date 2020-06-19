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Венедиктова: Против Порошенко закрыли три уголовных производства

Комментариев: 5
Причиной стало отсутствие состава преступления.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
пресс-служба ГБР

Офис генерального прокурора сообщил о закрытии трех уголовных производств, фигурантом которых был пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко. 

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Об этом проинформировала генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге, сообщает "Укринформ".

На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия - эти три производства были закрыты при отсутствии состава преступления, - заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, эти дела ранее были внесены в ЕРДР по заявлению юриста Андрея Портнова.

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Кроме того, Венедиктова рассказала, что, в отличие от перечисленных производств, дело о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в котором объявлено подозрение Порошенко, было открыто по заявлению главы этого органа.

Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, расследуется около 20 производств.

Напомним, Государственное бюро расследований действительно расследует уголовное дело о разжигании межнациональной розни, о котором заявил экс-президент Петр Порошенко на митинге возле Печерского райсуда Киева.

 

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Теги: Порошенко, Венедиктова, уголовные дела
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Комментариев (5)
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nfhvyt    19.06.2020, 10:21
Оценка:  -20
nfhvyt
„Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.“
Фридрих Энгельс
navigator2    19.06.2020, 10:09
Оценка:  +3
navigator2
при ЗЕ одразу часи Янека згадуються, то теж було "артиклем"....з вірним псем Кириевим
Путин-Xyйло    19.06.2020, 10:04
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Не хватает еще "дела" против Пороха за то что выполнял обязанности президента Украины! Тем более без разрешения Xyйла-обнульонного, ранее просто Xyйла
МонШер    19.06.2020, 09:47
Оценка:  +4
МонШер
Как наказывают следователей, возбуждающих уголовные дела, которые потом прекращают в связи с отсутствием состава преступления?
ВосставшийИзБана    19.06.2020, 09:56
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Это смотря против кого. Если против Порошенко - то никак. Тут главное шум поднять. Не забываем, кто правит страной. Для них главное - шоу. Их результат - шоу. Для них не важно наказать виновных и восстановить справедливость. Главное - картинка. Все делается ради картинки.
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