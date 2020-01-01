Соответствующий законопроект был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стало известно, кто может не сдавать ВНО в 2020 году www.facebook.com/zno.ukr

В Украине в 2020 году ВНО могут не сдавать выпускники школ, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Также от экзамена могут отказаться те, кто будет проходить обучение в других странах, например, в Польше.

Об этом сообщил замглавы ОП Юрий Костюк в программе Право на власть в четверг, 18 июня.

Читай также: Участникам пробного ВНО вернут деньги

“Сегодня Рада поддержала законопроект президента, который отменяет обязательную государственную аттестацию. Раньше это было сделано для 4 и 9 классов“ - отметил Костюк.

По словам чиновника, ВНО в Украине станет добровольной процедурой.

Все, кто не планирует поступление в 2020 году или не нуждается в Сертификате, получат школьные аттестаты - подчеркнул он

Читай также: Зеленский внес в Раду неотложный закон об отмене ВНО

Чиновник назвал причину данного решения. По его словам, таким образом власти пытаются минимизировать риски распространения коронавируса в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось о том, что Рада отменила обязательное участие в ВНО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.