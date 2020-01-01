Стало известно, кто может не сдавать ВНО в 2020 году
В Украине в 2020 году ВНО могут не сдавать выпускники школ, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Также от экзамена могут отказаться те, кто будет проходить обучение в других странах, например, в Польше.
Об этом сообщил замглавы ОП Юрий Костюк в программе Право на власть в четверг, 18 июня.
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“Сегодня Рада поддержала законопроект президента, который отменяет обязательную государственную аттестацию. Раньше это было сделано для 4 и 9 классов“ - отметил Костюк.
По словам чиновника, ВНО в Украине станет добровольной процедурой.
Все, кто не планирует поступление в 2020 году или не нуждается в Сертификате, получат школьные аттестаты - подчеркнул он
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Чиновник назвал причину данного решения. По его словам, таким образом власти пытаются минимизировать риски распространения коронавируса в условиях текущей эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось о том, что Рада отменила обязательное участие в ВНО.
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