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Стало известно, кто может не сдавать ВНО в 2020 году

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Соответствующий законопроект был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стало известно, кто может не сдавать ВНО в 2020 году
Стало известно, кто может не сдавать ВНО в 2020 году
www.facebook.com/zno.ukr

В Украине в 2020 году ВНО могут не сдавать выпускники школ, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Также от экзамена могут отказаться те, кто будет проходить обучение в других странах, например, в Польше.

Об этом сообщил замглавы ОП Юрий Костюк в программе Право на власть в четверг, 18 июня. 

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“Сегодня Рада поддержала законопроект президента, который отменяет обязательную государственную аттестацию. Раньше это было сделано для 4 и 9 классов“ - отметил Костюк.

По словам чиновника, ВНО в Украине станет добровольной процедурой. 

Все, кто не планирует поступление в 2020 году или не нуждается в Сертификате, получат школьные аттестаты - подчеркнул он

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Чиновник назвал причину данного решения. По его словам, таким образом власти пытаются минимизировать риски распространения коронавируса в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось о том, что Рада отменила обязательное участие в ВНО

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Теги: Украина, ВНО, 2020
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