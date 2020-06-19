Бабиков: Генпрокуратура не считала меня адвокатом Януковича

Бабиков прокомментировал скандальные связи с Януковичем.

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что по версии ГПУ, он не являлся защитником экс-президента Украины Виктора Януковича. Также он добавил, что не имел права представлять этого клиента в уголовных делах.

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Об этом Бабиков рассказал в интервью РБК-Украина.

Бабиков акцентировал, что официально никогда не был адвокатом беглого Януковича.

Что касается именно Януковича, то да, я принимал участие в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Но в группу, которая вела дела и осуществляла защиту Януковича, я не входил, - сказал Бабиков.

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Напомним, скандальное назначение Александра Бабикова заместителем главы ГБР обросло новыми деталями. В сети появились доказательства того, что еще в 2018 году адвокат Бабиков представлял интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.

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