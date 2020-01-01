Президент признался, что на самолетах Антонова облетал всю Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким самолетам доверяет. В частности, он признался, что на самолетах Антонова облетал всю страну.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов“ - отметил Зеленский.

Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев - подчеркнул он

Ранее Зеленский назвал условия отставки Авакова.Вопрос об отставке Авакова рассмотрят при нескольких условиях.

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