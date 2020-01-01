Дело Гандзюк: Мангера арестовали

Мангер арестован без права внесения залога.

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк. Владислав Мангер арестован без права внесения залога.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 19 июня.

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“Следователями СБУ совместно с Офисом Генпрокурора принимаются все необходимые меры для обеспечения всестороннего и объективного завершения досудебного расследования в отношении подозреваемых Мангера и Левина“ - говорится в сообщении.

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Напомним, что по делу Екатерины Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчук, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Всех их лишили свободы на срок от трех до шести с половиной лет.

Напомним, ранее стало известно, что Мангера разрешили задержать для привода в суд.

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