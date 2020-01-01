Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Гандзюк: Мангера арестовали

Комментариев: 0
Мангер арестован без права внесения залога.
Главе Херсонского облсовета изменили меру пресечения
Главе Херсонского облсовета изменили меру пресечения
24 канал

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк. Владислав Мангер арестован без права внесения залога.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 19 июня.

Читай также: Мангера арестовали без права внесения залога

“Следователями СБУ совместно с Офисом Генпрокурора принимаются все необходимые меры для обеспечения всестороннего и объективного завершения досудебного расследования в отношении подозреваемых Мангера и Левина“ - говорится в сообщении.

Читай также: Убийство Гандзюк: суд по Мангеру продолжат в среду

Напомним, что по делу Екатерины Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчук, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Всех их лишили свободы на срок от трех до шести с половиной лет.

Напомним, ранее стало известно, что Мангера разрешили задержать для привода в суд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мангер, суд, арест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь