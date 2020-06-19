Конфликт в МОЗ: Главного санврача Ляшко не впустили в лабцентр Житомира

Замглава Минздрава Викор Ляшко приехал в Житомир, чтобы сменить санитарного врача области.

19 июня заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко прибыл в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Ляшко не пустили в областной лабораторный центр, захлопнув перед ним двери. Об этом сообщает ТСН.

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Ляшко приехал в Житомир, передать администрации приказ об увольнении Парамонова и назначении другого медика. Однако перед главным санврачем страны закрыли дверь, тем самым не пустив его в учреждение.



Весь коллектив лабцентра вышел под здание с требованием оставить 72-летнего Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнения был подписан после того, как тот заявил, что Житомирский лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-анализов на COVID-19 три дня подряд.

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“Никого мы не увольняем, мы меняем руководителя работ, потому что сейчас есть исполняющий обязанности по приказу, и уполномочиваем другого человека на осуществление функций главного санитарного врача области. С 22 июня Правительство изменило подход к внедрению адаптивного карантина, у областного санитарного врача расширяются полномочия: именно он будет ходатайствовать перед региональной комиссией ТЭБ и ЧС о ведении карантина для того, чтобы сдерживать коронавирус, - сказал главный санврач.



По словам Ляшко, теперь санитарный врач области получит больше полномочий, что возложит на него больше ответственности. Поэтому новая команда лабцентра должна будет оперативно и эффективно реагировать на ситуацию с коронавирусом.

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При этом Парамонов ответил, что он может продолжить работать, потому что его “родители и деды дожили до 100 лет“, а сам он“моложе Трампа“.



“За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в 6 раз - со 100 до почти 600 (за сутки) мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Я сегодня предложил облгосадминистрации оперативный план по области, чтобы создать такие лаборатории в Бердичеве, Новоград-Волынском, Коростене. А мой опыт, дай Бог, чтобы в Украине нашли еще человека, который проработал хирургом 15 лет и выполнил около 15 000 операций. Вот орден за заслуги в хирургии, Чернобыль, а второй орден - за 15 лет работы“, - добавил он.





Напомним, глава Львовского военного госпиталя скончался от COVID-19.

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