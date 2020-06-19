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Сегодня в Киеве состоялась панихида по отцу Порошенко

Комментариев: 3
Обряд проведен в Свято-Михайловском монастыре столицы.
Сегодня в Киеве состоялась панихида по отцу Порошенко
Сегодня в Киеве состоялась панихида по отцу Порошенко
Страна

В пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре города Киева состоялась панихида по отцу экс-президента Петра Порошенко. Напомним, 84-летний Алексей Порошенко умер 16 июня от инсульта. Об этом пишет Страна. 

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На похороны отца Порошенко приехали София Федына, Степан Кубив, Андрей Парубий, Владимир Вятрович. Также прибыла фракция Евросолидарности. 

Сам Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми прибыли в монастырь около 10:20. На это же время приехали Юрий и Ирина Луценко.

Панихиду провел Епифаний

Ранее сообщалось о том, что у отца Порошенко случился инсульт

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Теги: Петр Порошенко, Алексей Порошенко, похороны
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Комментариев (3)
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Максим    19.06.2020, 11:31
Оценка:  +1
Максим
Царство Небесное! Спасибо Петро Алексеевич что защитили нас в 2014-2015....
Красногвардеец1    19.06.2020, 11:14
Оценка:  -24
Красногвардеец1
Как видим,почти вся мразота слетелась на эту"панАхиду"!
tamarakoren    19.06.2020, 11:28
Оценка:  0
tamarakoren
не греши,не отмолишь на том свете.Ты червь против замыслов Божьих,но в ответе за слова свои плохие и поступки. И каждому по делам воздастся. А сиюминутная копейка на том свете не спасёт. Гол приходишь,гол уйдёшь....Сомневаюсь что понял.
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