Обряд проведен в Свято-Михайловском монастыре столицы.

Сегодня в Киеве состоялась панихида по отцу Порошенко Страна

В пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре города Киева состоялась панихида по отцу экс-президента Петра Порошенко. Напомним, 84-летний Алексей Порошенко умер 16 июня от инсульта. Об этом пишет Страна.

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На похороны отца Порошенко приехали София Федына, Степан Кубив, Андрей Парубий, Владимир Вятрович. Также прибыла фракция Евросолидарности.

Сам Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми прибыли в монастырь около 10:20. На это же время приехали Юрий и Ирина Луценко.

Панихиду провел Епифаний

Ранее сообщалось о том, что у отца Порошенко случился инсульт.