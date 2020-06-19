Венедиктова объяснила, почему прокуратура не требует ареста Порошенко

Генпрокурор рассказала об уголовном производстве против пятого президента.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала не политизировать судебный процесс над экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом она заявила в ходе пресс-брифинга 19 июня, сообщает пресс-служба ОГП.

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По словам Генпрокурора, производство против Порошенко было открыто по заявлению руководителя Службы внешней разведки Украины.



“Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда? Это ли не о государственной безопасности и работе институтов? Я подчеркиваю, никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление“, - сказала Венедиктова.

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Генпрокурор подчеркнула, что в соответствии с нормами правового государства, в случае открытые уголовных производств, их нужно либо закрывать, либо передавать дела на рассмотрение в суд.



“Однако, если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон“, - подчеркнула она.

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Венедиктова также объяснила, почему прокуратура изменила ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. Как известно, сначала сторона обвинения планировала просить арест с правом на залог в 10 миллионов для экс-президента, однако в результате решила требовать личного обязательства (подписки о невыезде).



“Народный депутат заявлял перед камерами, что будет появляться и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня - тоже“, - объяснила генпрокурор.



Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 1 июля.

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