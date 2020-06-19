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Венедиктова объяснила, почему прокуратура не требует ареста Порошенко

Комментариев: 11
Генпрокурор рассказала об уголовном производстве против пятого президента.
Генпрокурор Ирина Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова
ОГП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала не политизировать судебный процесс над экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом она заявила в ходе пресс-брифинга 19 июня, сообщает пресс-служба ОГП.

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По словам Генпрокурора, производство против Порошенко было открыто по заявлению руководителя Службы внешней разведки Украины.

“Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда? Это ли не о государственной безопасности и работе институтов? Я подчеркиваю, никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление“, - сказала Венедиктова.

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Генпрокурор подчеркнула, что в соответствии с нормами правового государства, в случае открытые уголовных производств, их нужно либо закрывать, либо передавать дела на рассмотрение в суд. 

“Однако, если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон“, - подчеркнула она.

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Венедиктова также объяснила, почему прокуратура изменила ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. Как известно, сначала сторона обвинения планировала просить арест с правом на залог в 10 миллионов для экс-президента, однако в результате решила требовать личного обязательства (подписки о невыезде). 

“Народный депутат заявлял перед камерами, что будет появляться и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня - тоже“, - объяснила генпрокурор.

Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 1 июля.

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Комментариев (11)
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МонШер    19.06.2020, 11:42
Оценка:  0
МонШер
С однойстороны чесный судья "проучит" исполнителей заказных дел, а с другой- сторона обвинения не позволит судье оправдать бандита.
МонШер    19.06.2020, 11:40
Оценка:  +1
МонШер
При обвинительном приговоре- работаем дальше, а при оправдательном приговореполицейского, опера, следака и прокуроров нужно не только наказать, и и за их счет компенсировать безвинно пострадавшему материальный и моральный ущерб.
MNI1957    19.06.2020, 11:39
Оценка:  +1
MNI1957
срань трусливая.как и вся власть
Брюква_и_Клюква    19.06.2020, 11:35
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Признайся, Ирочка, честно - просто засцала
МонШер    19.06.2020, 11:30
Оценка:  0
МонШер
Умница!!! Такие слова правильные говорит! Я проработал в следствии почти 10 лет. Если дело возбудили( не имеет значения против кого!!!)- оно должно быть направлено в суд и суд либо оправдает, либо признает виновным и назначит наказание.
ashandyrev    19.06.2020, 11:29
Оценка:  -1
ashandyrev
думаю наш ген прокурор кривит душой....тут как раз таки замешена политика, плюс наши вечные союзники США,которые как всегда суют свою пыку туда,куда собака.....сами понимаете что и куда
МонШер    19.06.2020, 11:44
Оценка:  +1
МонШер
А ты хочешь чтобы тебе Путин палку совал???? Американскую я терпеть согласен, может хоть дети в нормальной стране жить будут.
Максим    19.06.2020, 11:29
Оценка:  +1
Максим
Потому что кишка тонка......понимают что вчера под судом было 10000 человек, а если "посадят" будет уже 100000 человек....и сметут их в считанные часы.
Топазз    19.06.2020, 11:39
Оценка:  0
Топазз
Вчера под судом было 2 млн. грн. Людей там не было и не будет никогда. Только проплаченные и заинтересованные в кормушке. Все.
МонШер    19.06.2020, 11:46
Оценка:  +2
МонШер
Сходил бы туда - увидел бы людей. А то получается, что грамотный Баран превращается в Козла.
Брюква_и_Клюква    19.06.2020, 12:00
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Игнашка, ты когда с разбитой мордой по Русановке в 2014 году бегал- там тоже никого не было. Ты же сам упал несколько раз eблoм на асфальт
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