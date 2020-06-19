В Кировоградской области роженице отказались делать кесарево: ребенок умер

Малыш был абсолютно здоровым.

В Кировоградской области врачи на протяжении 17 часов отказывались делать кесарево сечение роженице, хотя она умоляла их это сделать. В результате халатности врачей здоровый младенец умер.

Читай также: Впервые за 30 лет: Во Франции женщина родила шестеро малышей

Об этом сообщает Обозреватель.

34-летняя Яна Глушко из Малой Виски Кировоградской области ждала первенца. На УЗИ ей сказали, что родится мальчик. Беременность проходила идеально: никакого токсикоза, тошноты, анализы в норме.

Я выполняла все, что мне говорили врачи. Когда начался карантин, даже не выходила из дома. Ни разу за все 40 недель не лежала в стационаре на сохранении. 5 или 6 июня меня вызвали на осмотр после карантина, сделали УЗИ и все было хорошо, никакой пуповины в области шеи у малыша не было. Врач сказала, что еще неделю могу походить. Но все случилось уже 7 июня, - рассказала Яна.

Читай также: В РФ родился первый ребенок, зараженный коронавирусом

Уже на утро у женщины начало тянуть внизу живота, отошли воды. В 9 часов утра роженица и ее близкие приехали в районную больницу Малой Виски.

Поначалу все было нормально, но уже через 2-3 часа у роженицы поднялось давление.

Меня кладут на стол, смотрят, матка открывается плохо, а воды отходят. Плод опускается и начинаются дикие боли. Давление еще подскочило, мне уже дают таблетки, ноги сильно отекают. Говорю дежурному врачу Наталье Леонидовне Мороз: “Вызывайте врачей, сделайте кесарево сечение. Что-то идет не так“. Но она отвечает: “Кесарево делать не будем, все под контролем. Все рожали и ты родишь“. Я напомнила, что у меня возраст и первая беременность. Но они не согласились, - рассказывает Яна.

Читай также: Под Черниговом скончалась 19-летняя роженица: известны детали

Роженица позвонила матери и сообщила, что все идет не так, ей плохо, давление, а врачи не соглашаются делать кесарево. Мать приехала в больницу, но Мороз также отказалась делать кесарево.

Мама ей говорила, мол, что же вы тянете, вы же давали клятву Гиппократа. Но ее не слушали и просто вытолкали из больницы, - говорит Яна.

Читай также: В Запорожской области от гриппа умер шестой человек

Уже в 5 часов вечера у роженицы появилась кровь, хотя врач продолжала утверждать, что это нормально. Боли усилились, матка все также плохо открывалась. В нее через капельницу влили три бутылки лекарств для стимулирования родов.

Матка открылась, но давление поднялось еще выше. Я задыхаюсь. Умоляю их, вызовите врачей для кесарево, у меня есть деньги, если надо мы еще привезем, только сделайте кесарево! Но они отказывают, хотя с меня льется кровь, - сказала женщина.

Только в час ночи начались схватки, но роженица была обессилена.

Сердце колотится, ребенок во мне так стучал, так крутился! Я уже теряла сознание. Врачи посадили на стул и сказали, что сейчас рожу. Я не могу тужиться. Меня поставили на карачки, кровь льется. Тогда уже прибежали акушерки, пришла врач Анна Васильевна Бровченко, которая меня вела. Положили на спину, заламывали руки, голову, меня просто раздирали. Но сердце у ребенка прослушивалось до последнего. Я уже видела головку. Они буквально выдавливали его из меня, - сказала она.

Читай также: Обнародован перечень безоплатных медуслуг при родах

Затем врачи положили ребенка на столик, обступили его. Мать могла видеть только спины врачей. Между тем, она слышала, что врачи чем-то шуршали, поднимали малыша, трясли, стучали, делали искусственное дыхание. Потом завернули его в одеяльце, показали и унесли, сообщив, что положат в реанимацию.

Малыш родился весом 5 кг 400 гр. Был здоров. И когда они сказали, что понесли его в интенсивную терапию, то появилась надежда. Все врачи ушли, я осталась одна с медсестрой, которая ставила мне капельницу и плакала. Я не понимала, почему она плачет. Попросила телефон и позвонила маме, сказала, что ребенок ни разу не заплакал, его унесли, - говорит Яна.

Читай также: Стало известно, какие медицинские услуги будут бесплатными в 2020 году

На утро в роддом приехала мать роженицы. Между тем, ее снова не хотели пускать, тогда пригрозила полицией. Когда она увидела картину в родзале, то была в шоке - ее дочь лежала вся в крови, а рядом никого не было, все попрятались.

Вошла пожилая акушерка, мама ей сказала, что она хочет увидеть своего внука. На что та ответила: “Он через раз дышит, в реанимации. А зачем он вам?“ Потом все-таки повела. Оказалось, что ребенок лежит на столе в соседней комнате, все также завернутый в одеяло. Никуда реанимировать не носили. Мама спрашивает: “Почему врачи бросили дочь, ничего ей не объяснили?“ Отвечают: “Так вышло“, - сказала она.

Читай также: В Украине от гриппа умерла беременная женщина: Ребенка спасли

Яна говорит, что врачи 17 часов издевались над ней, хотя женщина и просила сделать кесарево. О смерти малыша роженице сообщила мама. У Яны началась истерика. Она вспоминает, что выбросилась бы в окно, если бы у нее тогда были силы.

Тело малыша вскрывали в Кропивницком. По данным вскрытия известно что ребенок родился здоровым, доношенным, но умер от асфиксии. Со скандалом родные заставили врачей отдать им тело мальчика, чтобы похоронить.

На прощании с ребенком мать присутствовать не могла, поскольку была в больнице. Даже сейчас за женщиной ухаживает мать.

Никто из врачей не зашел ко мне в палату и не извинился. Мама ходила к главному врачу, он обещал, что разберется и зайдет. Но я его так и не видела. А на восьмой день меня выписали, фактически выкинули оттуда как собаку, - говорит Яна.

Читай также: “Это не очень хорошо для здоровья”: Дубилет раскритиковал работу роддомов

После родов в коридоре Яна встретила своего врача, но она улыбалась как ни в чем не бывало. Женщина же попросила ее объясниться, но в ответ только услышала: “Так вышло”. Потом она и вовсе переложила ответственность на коллегу Анну Васильевну Бровченко.

К ним подошла и Бровченко, крутила что-то в руках, а в глаза посмотреть так и не посмела.

Кроме того, Яне сначала и вовсе не хотели отдавать документы, пришлось ждать пять часов. Обменную карту роженицы так и не вернули, со скандалом удалось вырвать только копию УЗИ. Семья подозревает, что врачи теперь могут внести изменения в обменную карту.

Женщина до сих пор не может поверить в смерть малыша Обозреватель

Читай также: Британка родила наименьших в мире близнецов

В больнице отметили, что проводят внутреннюю проверку, но считают смерть ребенка несчастным случаем.

В полиции Кировоградской области информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским сотрудником).

Напомним, под Запорожьем после родов умерла женщина, а тело малыша исчезло. Появились первые детали жуткой истории.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.