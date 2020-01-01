Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком

Судья приостановил дело из-за юридического казуса, требующего разъяснений.

В пятницу, 19 июня, Хмельницкий городской районный суд не смог рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Главу государства должны были оштрафовать за посещение кафе во время поездки в Хмельницкий, что запрещалось карантином на тот момент.

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Как пишет “Громадське“, судья приостановил производство и обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли президента привлекать к административной ответственности, ведь согласно Конституции глава государства обладает неприкосновенностью.

Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, - говорится в статье 105 Конституции Украины.

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В то же время в разъяснении Конституционного Суда по данной статье от 10 декабря 2003 года указано, что президент защищен от уголовного преследования, но об административной ответственности не говорится ничего.

Положения части первой статьи 105 Конституции Украины следует понимать так, что Президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело, - решил КС в 2003 году.

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Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Ермаком, главным санврачом Ляшко, главой Хмельницкой ОГА Габинетом и другими чиновниками посетил кафе, чем нарушил карантин. Это нарушение предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

10 июня полиция составила протоколы об административном правонарушении на всех участников посещения кафе, а также на его владельца. Решение о назначении штрафа по этим протоколам должен был вынести суд.

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