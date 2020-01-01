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В Украине объявили штормовое предупреждение

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В отдельных регионах вероятны бури.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В пятницу, 19 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В отдельных районах ожидается град и сильные порывы ветра.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, 19 июня по всей территории Украины сегодня передают дожди и грозы. Днем в отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы ветра от 15 до 20 м/сек. В Украинских Карпатах сегодня прогнозируют ливень.

Напомним, власти рассказали, как поднимут затонувший танкер в Одессе. Судно обследовали водолазы, собирая данные о состоянии его корпуса. Результаты неутешительны.

 

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Теги: штормовое предупреждение, Украина, погода
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