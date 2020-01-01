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В Борисполе установили лабораторию для тестирования на COVID-19

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В аэропорту можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Лаборатория в Борисполе
Лаборатория в Борисполе
Евгений Дыхне/Facebook

В столичном аэропорту Борисполь установили первую лабораторию, которая проводит ПЦР-анализы на коронавирус и тесты на антитела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

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Дыхне уточнил, что на данный момент лаборатория будет проводить тестирования экипажей МАУ, однако ее смогут воспользоваться и вылетающим и прилетающие пассажиры, если страна прилета будет требовать соответствующую справку

"Например, Тунис, с которым скоро будет восстановлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - отметил Дыхне.

Президент МАУ также отметил, что ПЦР-тестирования на данный момент имеют наивысшую чувствительность по сравнению с экспресс-тестами. Время выполнения теста занимает три часа. Одновременно лаборатории может принять 96 образцов.

Евгений Дыхне/Facebook

Напомним, аэропорт "Киев" внезапно отменил все международные рейсы.

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