Во Львовской области замки и костелы вернули государству: Что это даст?
Министерству культуры передали на баланс Подгорецкий, Олесский, Золочевский замки, Пятничанскую башню, монастырь капуцинов, костел Св. Антония в поселке Олесско и костел Воздвижения и Св. Иосифа в Подгорцах.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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Известно, что акт передачи был подписан на днях с областной Львовской администрацией. Объектами культурного наследия будет распоряжаться местная нацгалерея искусств им. Возницкого.
Теперь у львовян будет возможность превратить заброшенные архитектурные памятники в привлекательные для туристов места. Прежде всего, они планируют отреставрировать исторические постройки. Будут использованы бюджетные средства и привлечены меценаты.
Мы подойдем к реставрации основательно, - отметил Министр культуры Александр Ткаченко. – Подведем освещение, благоустроим прилегающую территорию, обеспечим охрану. Близ культурных объектов появится развитая инфраструктура, места отдыха и развлечения.
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В планах правительства – превратить достопримечательности в популярные локации для съемки фильмов, промороликов и рекламы.
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