Во Львовской области замки и костелы вернули государству: Что это даст?

Семь исторических построек на Западной Украине переподчинили Минкульту.

Олесский замок - в списке объектов, которые передали Минкульту ru.depositphotos.com/

Министерству культуры передали на баланс Подгорецкий, Олесский, Золочевский замки, Пятничанскую башню, монастырь капуцинов, костел Св. Антония в поселке Олесско и костел Воздвижения и Св. Иосифа в Подгорцах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Известно, что акт передачи был подписан на днях с областной Львовской администрацией. Объектами культурного наследия будет распоряжаться местная нацгалерея искусств им. Возницкого.

Теперь у львовян будет возможность превратить заброшенные архитектурные памятники в привлекательные для туристов места. Прежде всего, они планируют отреставрировать исторические постройки. Будут использованы бюджетные средства и привлечены меценаты.

Мы подойдем к реставрации основательно, - отметил Министр культуры Александр Ткаченко. – Подведем освещение, благоустроим прилегающую территорию, обеспечим охрану. Близ культурных объектов появится развитая инфраструктура, места отдыха и развлечения.

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В планах правительства – превратить достопримечательности в популярные локации для съемки фильмов, промороликов и рекламы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, куда пустят украинцев отдохнуть этим летом.

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