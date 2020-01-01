В Борисполе произошел взрыв, погиб человек

Полиция выясняет, откуда взялся боеприпас, который убил одного человека и ранил другого.

В Борисполе Киевской области произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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“На днях во дворе частного дома в г. Борисполь произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб человек. Полиция установила, что двое приятелей-заробитчан в нетрезвом виде играли с боеприпасом, который один из них нашел. Внезапно граната взорвалась в воздухе“, - говорится в сообщении.

Женщина, которая находилась в доме, услышав, вызвала правоохранителей и скорую медицинскую помощь. Для 32-летнего уроженца Закарпатской области полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте. Его 36-летний с друг с Черниговщины с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

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Сейчас полиция выясняет происхождение боеприпаса. По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Ровно взорвали гранату на территории фирмы. С 2017 года строительная компания в четвертый раз подверглась атакам неизвестных злоумышленников.

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