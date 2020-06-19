“Сволочи вы”: Ляшко и Шуфрич поссорились в прямом эфире

Нардеп и главный санитарный врач поссорились на одной из телепередач.

Народный депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич обрушился с жесткой критикой в адрес главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за то, что в стране сделано очень мало тестов на коронавирус.

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Об этом оппоненты сообщили в эфире программы "Право на владу".

Отмечается, что во время беседы Шуфрич заявил, что ждет результата своего теста на COVID-19. Первое тестирование показало негативный результат.

Затем Нестор Шуфрич пожелал скорейшего выздоровления всем больным, а также первой леди Украины Елене Зеленской, у которой на прошлой неделе диагностировали вирус. Далее нардеп обратился к Виктору Ляшко.

Виктор я смотрю тебя... Убери хмылку со своего лица. Просто немедленно убери ее! 2,4 миллиарда долларов, 64 миллиарда гривен. Мы, народные депутаты, проголосовали и выделили вам для борьбы с COVID-19. Вы с декабря месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы украинцы знали - Беларусь протестировала 9% своего населения, Австралия -7%, Литва почти -14%, Италия - 8%, Испания -10%, Швейцария - 5%, ОАЭ - 26%, Великобритания - 11%, США - 7%, Россия -11%, а Украина - 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей. Люди сегодня хотят тестироваться, а вы им не даете. Сегодня по вашим протоколом, если человек заболел COVID-19, члены его семьи будут протестированы спустя 14 дней, - сказал Шуфрич.

На этом нардеп решил не останавливаться. Он не стеснялся в выражениях.

Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди! Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике. Виктор, вы нам говорили о плато. Так, вот надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову надену, - сказал Шуфрич.

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Виктор Ляшко на обвинения и неадекватное поведение нардепа ответил лаконично. Он заявил, что тесты на коронавирус делаются, просто для этого нужно время.

Напомним, Вятрович и Червоненко поскандалили в прямом эфире. Гости программы поссорились по вопросу оценки деятельности дивизии СС Галичина.

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