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“Сволочи вы”: Ляшко и Шуфрич поссорились в прямом эфире

Комментариев: 4
Нардеп и главный санитарный врач поссорились на одной из телепередач.
Шуфрич раскритиковал Ляшко
Шуфрич раскритиковал Ляшко
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Народный депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич обрушился с жесткой критикой в адрес главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за то, что в стране сделано очень мало тестов на коронавирус. 

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Об этом оппоненты сообщили в эфире программы "Право на владу". 

Отмечается, что во время беседы Шуфрич заявил, что ждет результата своего теста на COVID-19. Первое тестирование показало негативный результат.

Затем Нестор Шуфрич пожелал скорейшего выздоровления всем больным, а также первой леди Украины Елене Зеленской, у которой на прошлой неделе диагностировали вирус. Далее нардеп обратился к Виктору Ляшко.

Виктор я смотрю тебя... Убери хмылку со своего лица. Просто немедленно убери ее! 2,4 миллиарда долларов, 64 миллиарда гривен. Мы, народные депутаты, проголосовали и выделили вам для борьбы с COVID-19. Вы с декабря месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы украинцы знали - Беларусь протестировала 9% своего населения, Австралия -7%, Литва почти -14%, Италия - 8%, Испания -10%, Швейцария - 5%, ОАЭ - 26%, Великобритания - 11%, США - 7%, Россия -11%, а Украина - 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей. Люди сегодня хотят тестироваться, а вы им не даете. Сегодня по вашим протоколом, если человек заболел COVID-19, члены его семьи будут протестированы спустя 14 дней, - сказал Шуфрич.

На этом нардеп решил не останавливаться. Он не стеснялся в выражениях.

Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди! Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике. Виктор, вы нам говорили о плато. Так, вот надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову надену, - сказал Шуфрич.

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Виктор Ляшко на обвинения и неадекватное поведение нардепа ответил лаконично. Он заявил, что тесты на коронавирус делаются, просто для этого нужно время.

Напомним, Вятрович и Червоненко поскандалили в прямом эфире. Гости программы поссорились по вопросу оценки деятельности дивизии СС Галичина.

 

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Теги: Шуфрич, Ляшко, коронавирус, ссора
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Комментариев (6)
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В0ЛАНД    19.06.2020, 13:34
Оценка:  0
В0ЛАНД
А ведь Шуфрич прав.Но в реальности даже и 1% тестов не сделано.Это же ведь более 400000,если конечно верить что нас"42 миллиона".
ВосставшийИзБана    19.06.2020, 13:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Навеяло темой:
- Ты где пропадал 3 дня?
- Был на курсах "Жизнь без мата".
- Ну и как?
- Обескуражен и раздосадован. Пойдите прочь!
ЗЕленомойский    19.06.2020, 13:30
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Люди должны понять, что Коронавирус никуда не уйдет, все рано или поздно долгим переболеть им.
А Шуфрич - это популист-поху.ист. . Он любит брызгать слюной против ветра.
althu    19.06.2020, 13:23
Оценка:  0
althu
А кто вообще в Украине не что-то сделал хорошего и когда и ,что немаловажно для кого?
ЗЕленомойский    19.06.2020, 13:22
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
А при чём здесь Санврач? И почему Кацапская шавка Шуфрич не критикует ЗЕлень?
    19.06.2020, 13:20
Оценка:  0
А Шуфрич что сделал хорошего .. ? Нечего ? Тогда пусть сидит и не вякает такое же говно как и вся власть до этого Одно болото
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