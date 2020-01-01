В Миргороде пенсионер пытался убить гранатой соседей из-за спора

Мужчина бросил во двор соседей армейскую гранату и тяжело ранил отца и сына.

В Полтавской области полиция задержала жителя Миргорода по подозрению в покушении на убийство соседей и в хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: Мэр Конотопа нашел гранаты в багажнике машины

“Вчера, 18 июня, от взрыва гранаты, который произошел во дворе одного из домов частного сектора Миргорода, телесные повреждения получили 67-летний владелец и его 37-летний сын. Пострадавшие получили множественные рваные раны тела и переломы конечностей“, - говорится в сообщении.

Вскоре за медицинской помощью в центральную районную больницу с рваными ранами спины обратился 71-летний житель одного из соседних с местом происшествия домов. Его-то полицейские и задержали по подозрению в совершении данного преступления.

Читай также: В Борисполе произошел взрыв, погиб человек

С места происшествия полицейские изъяли фрагменты боеприпаса (предварительно, гранаты РГД-5), а также другие вещественные доказательства. По адресу проживания фигуранта провели неотложный обыск, во время которого обнаружили металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет и две минометные мины неустановленного типа, без боевых зарядов. Изъятые предметы направлены на судебную баллистическую экспертизу.

Как предварительно установило следствие, между соседями существовал давний конфликт по поводу земельного участка.

Читай также: При обыске на СТО копы нашли гранатомет, гранаты и угнанный Range Rover

По данному факту полиция осуществляет расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263). Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Полиция устанавливает источник происхождения боеприпасов. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Ровно взорвали гранату на территории фирмы. С 2017 года строительная компания в четвертый раз подверглась атакам неизвестных злоумышленников.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.