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Косили невидимую траву: одесских коммунальщиков подняли на смех

Комментариев: 2
Появилось курьезное видео.
Коммунальщики Одессы в работе
Коммунальщики Одессы в работе
скриншот

Сотрудники коммунальных служб Одессы отметились за курьезным занятием на проспекте Гагарина. 

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Видео забавного занятия на странице одессита Константина Вахрушева в Facebook.

На ролике видно, как коммунальщики с газонокосилками делали вид, что стригут траву. Между тем, никакой травы там не было. 

Автор видео обратился к представителям местной власти с просьбой прокомментировать действия сотрудников коммунальных служб.

Прокомментируйте, пожалуйста, я просто не понимаю что они газонокосилкой делают, - написал горожанин под видео.

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Комментаторы также в недоумении. Многие поддержали инициативу автора видео о том, что местные власти должны разъяснить ситуацию.

Напомним, в столице во время жары тщательнее моют дороги и тротуары. Коммунальщики начали тщательно делать свою работу.

 

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Теги: трава, коммунальщики, курьез
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    19.06.2020, 14:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Учения гражданской обороны - постановка дымовой завесы. Я как-то попал - шли в ряд ВОСЕМЬ таких работяг. Грохот, вониша, пылища! Ужас! Надо запретить эти адские машинки. Косилка должна быть на колесах и защищена со всех сторон. Весь мир идет к электродвигателям, а Украина - в другую сторону.
МаксимУм    19.06.2020, 13:58
Оценка:  +3
МаксимУм
Автор слепой? Правда косить там нечего, надо лопатой выкопать ту траву.
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