Косили невидимую траву: одесских коммунальщиков подняли на смех
Сотрудники коммунальных служб Одессы отметились за курьезным занятием на проспекте Гагарина.
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Видео забавного занятия на странице одессита Константина Вахрушева в Facebook.
На ролике видно, как коммунальщики с газонокосилками делали вид, что стригут траву. Между тем, никакой травы там не было.
Автор видео обратился к представителям местной власти с просьбой прокомментировать действия сотрудников коммунальных служб.
Прокомментируйте, пожалуйста, я просто не понимаю что они газонокосилкой делают, - написал горожанин под видео.
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Комментаторы также в недоумении. Многие поддержали инициативу автора видео о том, что местные власти должны разъяснить ситуацию.
Напомним, в столице во время жары тщательнее моют дороги и тротуары. Коммунальщики начали тщательно делать свою работу.
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