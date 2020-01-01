В Запорожской области хулиганы избили полицейского

Участковый сделал замечание парням, распивавшим спиртное в общественном месте.

В Запорожской области хулиганы напали на сотрудника полиции и избили его. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Как рассказали в полиции, около 19 часов в четверг, 19 июня, участковый офицер Пологовского отделения полиции возле местного магазина увидел троих неизвестных мужчин, которые распивали спиртные напитки и ругались матом.

Полицейский подошел к ним, представился и сделал замечание по поводу того, что употребление спиртных напитков в общественных местах запрещено. В ответ двое из нарушителей повели себя агрессивно, начали хватать офицера полиции за форменную одежду и наносить удары.

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Полицейский позвонил 102 и вызвал наряд полиции. Нарушители – местные жители 1999 и 2001 годов рождения задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины: умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением стражем служебных обязанностей.

Напомним, ранее в Одессе мужчина пришел в райотдел и там избил полицейского. Свою мотивацию злоумышленник не объяснил.

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