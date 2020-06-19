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По соседству с Януковичем: Известно, как живет малыш по имени Зеленский

Комментариев: 6
Мать мальчика была фанатом президента.
Зеленский с матерью
Зеленский с матерью
скриншот

Журналисты съездили на Закарпатье и побывали в гостях у новорожденного мальчика, которого назвали Зеленский. Известно, что малыш появился в семье ромов и живет в лагере.

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Об этом рассказал журналист Суспильного Виталий Глагола в Facebook.

Журналист выяснил, что родился мальчик 23 марта в Ужгороде. Его полное имя - Дьопйош Зеленский Евгеньевич.

Его мать зовут Магдалиной. Ребенка она воспитывает одна, без мужа. Женщина заявила, что гордится необычным именем своего сына и менять его не планирует.

Только Зеленский. Его имя будут называть только так. Я так решила, - говорит женщина.

Известно, что у маленького Зеленского пятеро братьев и сестер - Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. При этом самой старшей его сесте уже 23 года.

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Магдалина рассказала, что назвала своего сына фамилией президента, потому что всегда смотрит программу "Рассмеши комика", а также следит за новостями с главой государства. Она отметила, что Зеленский ей нравится. Уменьшительно-ласкательными форму имени для своего ребенка она не будет использовать.

К слову, на расстоянии 20 километров от Ужгорода, в поселке городского типа Среднее, проживает Янукович Иванович. Мальчик родился 11 лет назад.

Лидер ромской общины Мирослав Рогвардт заявил, что традиция называть детей именами известных людей у ромов существует давно. 

Тенденции меняются. Если вчера был Янукович, сегодня Зеленский. Возможно, завтра будет Порошенко, Тимошенко. Используя эти имена, люди убеждены, что это приносит удачу, - говорит он. 

 

Маленький Зеленский
Маленький Зеленский
скриншот
Мать маленького Зеленского пригласила президента в гости и отметила, что обоим Зеленским обязательно нужно познакомиться.

Господин Зеленский, я хочу, чтобы вы приехали в Ужгород. Познакомиться с ромским народом и Зеленским, - обратилась женщина к президенту. 

Напомним, на Закарпатье родители дали сыну имя Зеленский. Фамилия действующего президента стала именем для одного из новорожденных граждан Украины.

 

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Теги: Зеленский, ребенок, ромы
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    19.06.2020, 15:08
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Теперь можно без всякой задней мысли сказать: малыш Зеленский обосрался
ВосставшийИзБана    19.06.2020, 14:28
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну, все понятно.Вопросов больше не имею.
dron29    19.06.2020, 14:18
Оценка:  +1
dron29
Уменьшительно-ласкательными форму имени для своего ребенка она не будет использовать - ЗЕбильчик))
ВосставшийИзБана    19.06.2020, 14:29
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Мне интересней какое отчество будет у его детей.
dron29    19.06.2020, 14:16
Оценка:  +6
dron29
Довпойоп Зеленский Евгеньевич - это она ярко пошутила))
Lyonya-Space    19.06.2020, 14:10
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Мамаша похожа на румынку (читай - цыганку).
ВосставшийИзБана    19.06.2020, 14:28
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Румыны - не цыгане. Историческая родина цыган - Индия.
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