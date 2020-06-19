По соседству с Януковичем: Известно, как живет малыш по имени Зеленский
Журналисты съездили на Закарпатье и побывали в гостях у новорожденного мальчика, которого назвали Зеленский. Известно, что малыш появился в семье ромов и живет в лагере.
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Об этом рассказал журналист Суспильного Виталий Глагола в Facebook.
Журналист выяснил, что родился мальчик 23 марта в Ужгороде. Его полное имя - Дьопйош Зеленский Евгеньевич.
Его мать зовут Магдалиной. Ребенка она воспитывает одна, без мужа. Женщина заявила, что гордится необычным именем своего сына и менять его не планирует.
Только Зеленский. Его имя будут называть только так. Я так решила, - говорит женщина.
Известно, что у маленького Зеленского пятеро братьев и сестер - Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. При этом самой старшей его сесте уже 23 года.
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Магдалина рассказала, что назвала своего сына фамилией президента, потому что всегда смотрит программу "Рассмеши комика", а также следит за новостями с главой государства. Она отметила, что Зеленский ей нравится. Уменьшительно-ласкательными форму имени для своего ребенка она не будет использовать.
К слову, на расстоянии 20 километров от Ужгорода, в поселке городского типа Среднее, проживает Янукович Иванович. Мальчик родился 11 лет назад.
Лидер ромской общины Мирослав Рогвардт заявил, что традиция называть детей именами известных людей у ромов существует давно.
Тенденции меняются. Если вчера был Янукович, сегодня Зеленский. Возможно, завтра будет Порошенко, Тимошенко. Используя эти имена, люди убеждены, что это приносит удачу, - говорит он.
Господин Зеленский, я хочу, чтобы вы приехали в Ужгород. Познакомиться с ромским народом и Зеленским, - обратилась женщина к президенту.
Напомним, на Закарпатье родители дали сыну имя Зеленский. Фамилия действующего президента стала именем для одного из новорожденных граждан Украины.
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