Экс-министр инфраструктуры получил подозрение от НАБУ

Владимира Омеляна обвиняют в совершении действий, из-за которых бюджет Украины недополучил 30,5 миллионов гривен.

В пятницу, 19 июня, НАБУ сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

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Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

Так, в ходе следствия выяснилось, что экс-министр в 2017 году издал приказ о сокращении портовых сборов на 20%. При этом административный сбор ранее обеспечивал отчисления в государственную казну. У министра не было полномочий его отменять, это могла сделать только ВР.

Более того, на инициативу уменьшения портовых сборов негативно отреагировал Минфин. Там Омеляну неоднократно подчеркивали, что из-за этого может пострадать госбюджет.

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В итоге прогнозы Министерства финансов сбылись. В госказну из-за отмены административных сборов не поступило около 30,5 млн грн.

Ранее мы писали о том, что, по информации СМИ, дома у Омеляна проводили обыски по делу об убийстве журналистов.

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